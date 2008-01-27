109 هزار متر مربع به فضاهای ورزشی هرمزگان اضافه می شود

مسعود مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث این پروژه‌ها ‪ 53‬میلیارد و ‪ 614‬میلیون ریال شامل سالن ورزشی، زمین ورزشی، تامین روشنایی، چمن مصنوعی، سالن سقف‌ کوتاه، سکوی تماشاچیان، دیواره صخره ‌نوردی، استخرسرپوشیده، سالن تیراندازی، سالن ورزشی ویژه جانبازان، معلولان و نابینایان و همچنین نصب و راه‌اندازی دستگاههای ورزشی همگانی در شهر بندرعباس است.

وی گفت: 16 ‬پروژه بوسیله این اداره کل و پنج پروژه دیگر به وسیله آب منطقه‌ای، عمران جزایر، اداره کار و بخش خصوصی احداث و راه‌اندازی شده‌اند که همزمان با ایام مبارک دهه فجر و پیروزیهای انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسند.

مرشدی یاد آور شد: طی این مدت عملیات احداث ‪ 90‬پروژه ورزشی از جمله ‪ 6‬چمن مصنوعی، پنج استخرسرپوشیده، ‪ 12‬سالن روستایی و چهارسالن بزرگ استاندارد با ظرفیت حدود یکهزارو‪ 500‬تماشاگر آغاز شده که تا سال آینده به مرحله بهره‌برداری می‌رسند که حجم پروژه های انجام شده طی سه سال اخیر در مقایسه با کل تاریخ هرمزگان بی سابقه است.

سرانه ورزشی استان هرمزگان تا سال 1383 تنها 27 ‬سانتیمترمربع بوده که با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست ساخت طی سه ساله اخیر این میزان به ‪ ۵۸‬سانتیمترمربع افزایش می‌یابد.