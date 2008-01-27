109 هزار متر مربع به فضاهای ورزشی هرمزگان اضافه می شود

مسعود مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: میزان سرمایهگذاری انجام شده برای احداث این پروژهها 53میلیارد و 614میلیون ریال شامل سالن ورزشی، زمین ورزشی، تامین روشنایی، چمن مصنوعی، سالن سقف کوتاه، سکوی تماشاچیان، دیواره صخره نوردی، استخرسرپوشیده، سالن تیراندازی، سالن ورزشی ویژه جانبازان، معلولان و نابینایان و همچنین نصب و راهاندازی دستگاههای ورزشی همگانی در شهر بندرعباس است.
وی گفت: 16 پروژه بوسیله این اداره کل و پنج پروژه دیگر به وسیله آب منطقهای، عمران جزایر، اداره کار و بخش خصوصی احداث و راهاندازی شدهاند که همزمان با ایام مبارک دهه فجر و پیروزیهای انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسند.
مرشدی یاد آور شد: طی این مدت عملیات احداث 90پروژه ورزشی از جمله 6چمن مصنوعی، پنج استخرسرپوشیده، 12سالن روستایی و چهارسالن بزرگ استاندارد با ظرفیت حدود یکهزارو 500تماشاگر آغاز شده که تا سال آینده به مرحله بهرهبرداری میرسند که حجم پروژه های انجام شده طی سه سال اخیر در مقایسه با کل تاریخ هرمزگان بی سابقه است.
سرانه ورزشی استان هرمزگان تا سال 1383 تنها 27 سانتیمترمربع بوده که با بهرهبرداری از پروژههای در دست ساخت طی سه ساله اخیر این میزان به ۵۸سانتیمترمربع افزایش مییابد.
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