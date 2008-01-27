اهتزاز پرچم 62 کشور در جشنواره 26 فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست مطبوعاتی دبیر بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر امروز یکشنبه هفتم بهمن با حضور دکتر مجید شاهحسینی و مدیر روابط عمومی جشنواره در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
شاهحسینی در این نشست گفت: "جشنواره فیلم فجر علاوه بر وجه ملی شان بینالمللی هم دارد و شایسته است در مسیر ارتقاء این شان گام بردارد. در همین راستا پنج روز نخست جشنواره امسال به نمایش فیلمهای متنوع از سینمای جهان اختصاص یافته است. امسال در بخش بینالملل جشنواره منتخب آثار برجسته روز سینمای جهان روی پرده میرود"
وی درباره دلایل تفکیک این بخشها گفت: "یکی از دلایل تفکیک بخشهای بینالملل و ملی ایجاد زمینه مناسب برای مخاطبان جشنواره است تا فرصت تماشای همه آثار نخبه سینمای جهان و تمام فیلمهای برگزیده سینمای ایران را به صورت هماهنگ و متوالی داشته باشند."
به گفته شاهحسینی در سالهای قبل به دلیل همزمانی نمایش آثار ملی و بین المللی مخاطبین جشنواره ناگزیر به انتخاب یکی از این دو بخش بودند و معمولا سینمای ایران را ترجیح میدادند، به همین دلیل بسیاری از فیلمهای برجسته سینمای جهان که در دورههای گذشته در جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمدند، توسط طیف وسیع مخاطبان دیده نشدند.
دبیر جشنواره فجر درباره مزیت این تفکیک افزود: "مزیت دیگر تفکیک بخشهای ملی و بینالمللی ایجاد فاصله معقول و منطقی میان نمایش فیلمهای خارجی در جشنواره فجر با نمایش آثار سینمایی در جشنواره برلین است. به دلیل برگزاری همزمان این دو جشنواره برخی داوران، کارشناسان سینما و میهمانان خارجی ناگزیر به انتخاب یکی از این دو جشنواره بودند. ولی در جشنواره بیست و ششم با ایجاد فاصله منطقی بین این دو رویداد عملا بخش بینالملل جشنواره فجر از سایه برلین بیرون خواهد آمد."
بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در 13 بخش سینمای ایران و جهان از 12 تا 22 بهمن در تهران برگزار میشود. در مجموع در این دوره 224 فیلم بلند سینمایی، کوتاه و مستند از 63 کشور روی پرده میرود که از این میان 88 فیلم ایرانی و 136 فیلم خارجی است. ایران44 فیلم بلند داستانی، 14 مستند بلند، 12 مستند کوتاه و 18 فیلم کوتاه دارد و سایر کشورها با 79 فیلم بلند داستانی، 46 فیلم کوتاه داستانی و 13 مستند به جشنواره آمدهاند.
ایران، ارمنستان، استرالیا، افغانستان، بنگلادش، بلژیک، بحرین، برزیل، کانادا، جمهوری چک، چین، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، مجارستان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، اردن، عربستان، کویت، لبنان، مالزی، موناکو، هلند، نیجریه، نروژ، فلسطین، لهستان، پورتوریکو، فیلیپین، قطر، روسیه، کره جنوبی، سوریه، سوئیس، تایلند، ترکیه، امارات، انگلیس، اوکراین، آمریکا، آرژانتین، ایرلند، اسپانیا، اسلواکی، گواتمالا، گرجستان، قزاقستان، تایوان، موزامبیک، پرتغال، مکزیک، کلمبیا، اسکاتلند، سوئد، ویتنام، آفریقای جنوبی و لوکزامبورگ در جشنواره امسال حضور خواهند داشت.
در این دوره تندیس ویژه مصطفی عقاد به بهترین فیلم در بخش بینالملل با موضوع ایمان و امید اهدا میشود و در بخش سینمای ایران نیز جایزه "راه انبیا" به بهترین فیلم با مضمون گفتگوی ادیان و تعالیم مشترک انبیاء الهی تقدیم میشود. امسال در جشنواره فیلم فجر 38 سیمرغ بلورین در بخشهای مختلف رقابتی ایرانی و بینالمللی به برگزیدگان اختصاص مییابد و یک سیمرغ زرین جایزه ویژه سینمای ایران به فیلم برگزیده نگاه ملی خواهد بود.
امسال 15 داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی در بخش بینالملل و 16 داور ایرانی در بخش سینمای ایران فیلمهای جشنواره را داوری میکنند. بودادب داسگوپتا فیلمساز هندی، لئون ویتالی تهیهکننده انگلیسی، ولادیمیر منشوف فیلمساز آذربایجانی، جیان پائلو کوگنو فیلمساز ایتالیایی، نیکول گیومه دبیر جشنواره از فرانسه و اکبر عالمی و محمد بزرگنیا فیلمهای بخش جام جهاننما را داوری میکنند.
عباس ارناوط دبیر جشنواره فیلم الجزیره، پیتر هری ریست رئیس دانشکده سینمایی دانشگاه کنکوردیا کانادا، تیکوی آمابله آگوییلوز دبیر جشنواره سینمانیلا فیلیپین و رئیس چلیک فیلمساز ترک داوران خارجی بخش جلوهگاه شرق هستند. داوران معناگرا عبارتند از احسان نورالله قابیل منتقد از ترکیه، ماریو گرتر پدر روحانی از جشنواره فیلم ادیان امروز ایتالیا، مایکل پترونی فیلمساز استرالیایی، پیتر مالونه رئیس بخش سینمایی سیگنیس از انگلیس و نادر طالبزاده فیلمساز ایرانی.
آندرو روچا اسکارپتا استاد اللهیات از اسپانیا، یوس هورمانس از بلژیک به همراه دکتر محمدباقر قهرمانی استاد دانشگاه از ایران داوران بین الادیان هستند. فیلمهای سودای سیمرغ نیز توسط هنرمندانی چون مسعود جعفری جوزانی، احمدرضا معتمدی، کیومرث پوراحمد، امین تارخ، اکبر نبوی، منوچهر محمدی و احمد مرادپور داوری میشوند و مسعود فراستی، مهدی هاشمی، میراحمد میراحسان، محمدرضا شرفالدین و کیانوش عیاری داوران بخش نگاه اول هستند.
داوری بخش چشم واقعیت را نیز هنرمندانی چون احمد ضابطی جهرمی، محمد تهامینژاد، وحید موسائیان و محمد شهبا عهدهدار هستند. قرار است آئین افتتاحیه و اختتامیه از طریق پایگاه اینترنتی www.fajrlive.ir به صورت زنده برای مخاطبان پخش شود و علاقمندان میتوانند از امروز نسبت به ثبت نام برای برای دریافت تصاویر مراجعه کنند. همچنین مراسم اختتامیه بینالملل هفدهم بهمنماه برگزار میشود.
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