اعتبارات ورزش شهریار فقط پنج درصد مدارس را پوشش می دهد

حسین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: اعتبارات اختصاصی به ورزش مدارس شهریار صرف هزینه اعزام تیمها به مسابقات، خرید البسه ورزشی و تجهیز وسایل مدارس می شود.

وی افزود: امسال با احیاء معاونت پرورشی و افزایش ساعت تربیت بدنی از دو ساعت به سه ساعت در هفته، باید بسیاری از مشکلات برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: با وجود جمعیت 100 هزار نفری دانش آموز در بخش مرکزی شهریار، این بخش تنها چهار سالن ورزشی دارد که این میزان نیاز دانش آموزان را برطرف نمی کند.

ناجی بیان داشت: سالن فتح پسران جهت مسابقات تمرینی و پوششی، سالن فجر وایین، سالن شهید شاهی و سالن تنیس نوایی، چهار سالن ورزشی در شهریار هستند که دانش آموزان دختر و پسر در آنها فعالیتهای ورزشی می کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بخش مرکزی شهریار عنوان کرد: در آموزش و پرورش این بخش در مجموع 50 درصد کمبود نیرو وجود دارد به نحوی که در مقطع ابتدایی دختران، پنج نفر و در مقطع متوسطه پسران، پنج نیروی مرد و 10 نیروی زن مورد نیاز است.