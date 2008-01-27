26300 نفر از پایانه مرزی سرخس جابجا شده اند

حسن جلیلی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همچنین از طریق این پایانه 468 هزار تن کالا و 26 هزار و 300 مسافر عبور کرده و جابجا شده اند.

مدیر پایانه مرزی سرخس گفت: از طریق این پایانه 333 هزار تن کالاهای ترانزیتی توسط 24 هزار و 580 دستگاه کامیون حمل شده است که 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: گازمایع، کنجد، پنبه، ماش، الیاف مصنوعی، خودروهای سواری، پارچه، چای، لوازم برقی و لاستیک از عمده کالاهای ترانزیتی از این پایانه است.

فتاحی گفت: در بخش صادارت 72 هزار تن کالای صادراتی به کشورهای آسیای میانه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داشت.

فتاحی گفت: 71 درصد کالاهای جابجا شده از طریق این مرز محموله های ترانزیتی است.

وی اظهار داشت: در زمینه حمل و نقل داخلی شهرستان 413 هزار تن کالا و 437 هزار نفر مسافر به این پایانه منتقل شده اند.



