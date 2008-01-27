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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

تمدن به مهر اعلام کرد:

آغاز جلسات کمیسیون تلفیق از ساعت 14 / مجلس بر رفع مشکلات سهمیه بندی بنزین تاکید دارد

آغاز جلسات کمیسیون تلفیق از ساعت 14 / مجلس بر رفع مشکلات سهمیه بندی بنزین تاکید دارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 87 کل کشور از ساعت 14 امروز خبرداد و گفت: هیچ پیشنهادی در مورد عرضه تک نرخی بنزین و یا بدون سهمیه بندی در این کمیسیون مطرح نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه طرح عرضه بنزین به صورت تک نرخی و یا بدون سهیمه بندی در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است، گفت: چنین موضوعی و پیشنهادی در صحن تلفیق نیامده و مطرح نشده است.

مرتضی تمدن با بیان اینکه ممکن است یک یا چند نماینده چنین نظری داشته باشند، افزود: هر نماینده ای می تواند هر نظری را بدهد ولی چنین پیشنهادی در کمیسیون تلفیق به صورت رسمی نیامده است.

وی تصریح کرد: فضای حاکم بر مجلس نیز این گونه است که مشکلات طرح سهمیه بندی بنزین رفع شود ولی به چه شکلی هنوز در این زمینه بحثی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: هر گزینه ای که هم اکنون در مورد بنزین مطرح شود، جای بحث و گفتگو دارد و نباید کنار گذاشته شود و پیشنهادات جدید باید مطالعه و بررسی شود.

وی از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 87 از ساعت 14 امروز خبر داد و افزود: هر ساله آغاز جلسات با حضور رئیس مجلس انجام می شد اما مشخص نیست که در جلسه امروز حداد عادل حضور داشته باشد.

کد مطلب 627964

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