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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

27 پروژه تکمیل شده درگز در دهه مبارک فجر افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان درگز از افتتاح 27 پروژه تکمیل شده این شهرستان در ایام دهه مبارک فجر خبر داد.

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در درگز افزود: دانشگاه پیام نور شهرستان درگز با داشتن آزمایشگاه های فیزیک و شیمی و زیست شناسی در رشته های مختلف تکمیل و در دهه فجر آماده افتتاح است.

وی افزود: 12 پروژه مربوط به جهاد کشاورزی با اعتبار چهار میلیارد و 620 میلیون ریال به پایان رسیده و آماده افتتاح است.

فرماندار درگز خاطرنشان کرد: از مهمترین این پروژه ها می توان به پروژه ایجاد استخر ذخیزه آب کشاورزی چاپشلو با اعتبار 260 میلیون ریال و پروژه ایجاد طرح آبیاری قطره ای روستای حضرت سلطان با اعتبار 310 میلیون ریال اشاره کرد.

فرماندار شهرستان درگز تصریح کرد: همچنین سد پروژه آب و فاضلاب روستایی در روستاهای محمد تقی بیک، سعد آباد، قره خانلو، سنگ سوراخ و نوخندان از دیگر پروژه های آماده افتتاح است.

وی همچنین یادآور شد: دفاتر مخابراتی پارک ملی تندوره، روستای عرب آباد و روستای گلریز و سوئیچ مخابراتی قازان بیک، قره خانلو و محمد ولی بیک و اتوماسیون اداری مخابرات شهرستان درگز نیز در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

وحیدی عنوان کرد: افتتاح بخش دیالیز و مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان درگز، پروژه ایجاد 65 واحد ساختمان مددجویان کمیته امداد امام (ره) در بخشهای چاپشلو و نوخندان، سالن ورزشی آقایان شهرستان درگز، پروژه های میدان ورزشی روستای شیلگان، پایگاه آتش نشانی روستای شمسی خان نیز در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 627978

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