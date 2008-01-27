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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۶

مهمترین معضل ازدواج در جامعه تجمل گرایی است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار قروه تجمل گرایی و پیروی از الگو های غلاط را از جدی ترین معضل ازدواج در جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزایی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی ازدواج شهرستان قروه گفت: اساسی ترین عامل ایجاد مشکل در امر ازدواج در جامعه امروز ما تجمل گرایی و پیروی از الگوهای غلط و بدون برنامه ریزی است.

وی ادامه داد: مسئله آسان سازی ازدواج در جامعه وظیفه تمامی مسئولان به ویژه خانواده هاست.

فرماندار قروه خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی برای تسهیل ازدواج جوانان از طریق رسانه های جمعی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

میرزایی اظهار داشت: امروزه رواج فرهنگ غلط و تجمل گرایی در امر ازدواج نتیجه تبلیغات و برنامه های فرهنگی دول غربی است.

فرماندار قروه در پایان عنوان کرد: برگزاری کلاس های آموزشی قبل از ازدواج و ضروری کردن این کلاسها یک نیاز ضروری به شمار می رود.

کد مطلب 627981

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