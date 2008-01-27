مهمترین معضل ازدواج در جامعه تجمل گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزایی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی ازدواج شهرستان قروه گفت: اساسی ترین عامل ایجاد مشکل در امر ازدواج در جامعه امروز ما تجمل گرایی و پیروی از الگوهای غلط و بدون برنامه ریزی است.

وی ادامه داد: مسئله آسان سازی ازدواج در جامعه وظیفه تمامی مسئولان به ویژه خانواده هاست.

فرماندار قروه خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی برای تسهیل ازدواج جوانان از طریق رسانه های جمعی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

میرزایی اظهار داشت: امروزه رواج فرهنگ غلط و تجمل گرایی در امر ازدواج نتیجه تبلیغات و برنامه های فرهنگی دول غربی است.

فرماندار قروه در پایان عنوان کرد: برگزاری کلاس های آموزشی قبل از ازدواج و ضروری کردن این کلاسها یک نیاز ضروری به شمار می رود.