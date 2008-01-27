امکانات شهرداری در اختیار مجریان انتخابات قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران پس از پایان جلسه هفتاد و چهارم شورا که به صورت غیر علنی برگزارشد ، در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: با تصویب طرح اختصاص امکانات مناسب توسط شهرداری تهران جهت افزایش شور و نشاط انتخابات مجلس، 4 هزار نقطه در اختیار تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس قرار می گیرد.

دانشجو همچنین تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهرداری تهران در دوره گذشته انتخابات، 2 هزار نقطه را مهیای این امرکرده بوده است که با صرف هزینه، توان و نیروی مضاعف، امکان افزایش آنرا میسر کرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران یاد آور شد: 3 عضو شورا و نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی دخیل در امر انتخابات بر اجرای این مصوبه نظارت خواهند کرد و تخلفات احتمالی نیز توسط اعضای شورا که هنوز انتخاب نشده اند گزارش خواهد شد.

به گفته دانشجو، جذب مشارکت اجتماعی شهروندان در حفظ آراستگی معابر و فضاهای عمومی در ایام انتخابات، استفاده از قابلیت های تبلیغات محیطی شهر تهران در انتخابات، هماهنگی با مسئولین اجرایی و نظارتی امر انتخابات و سایر موارد پیشنهادی در کمیته مذکور، از جمله مواردی است که در این مصوبه شورا در نظر گرفته شده است.

وی همچنین یاد آور شد: با افزایش نقاط در نظر گرفته شده جهت تبلیغات انتخاباتی 10 تا 12 نقطه برای هر محله جهت این امر ایجاد می شود ضمن آنکه استفاده از بیلوردهای تبلیغاتی به علت مسائل قانونی منتفی است.

دانشجو با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات، افزود: بر اساس قانون دستگاه های دولتی و عمومی و شهرداری ها نمی توانند امکانات خود را برای تبلیغ فردی و حزبی در اختیار آنها قرار دهند که این مسئله در مورد سالن و امکاناتی از این قبیل است.

وی تصریح کرد: این مصوبه موجب می شود که شهرداری مهیای برگزاری انتخابات شود و امکانات لازم را در اختیار مجریان انتخابات قرار دهد تا این امر به صورت آبرومندی برگزار شده و نفع آن به همه خواهد رسید.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اجرای صحیح و کامل این مصوبه را برگ زرینی از همکاری شهرداری، شورا و دولت دانست و افزود: مجریان انتخابات از این پس می توانند روی کمک شهرداری حساب کنند و شهرداری نیز تمام توان خود را در این مسئله به کار خواهد گرفت.

دانشجو در خصوص هزینه های این طرح نیز گفت: دست شهرداری برای هزینه کردن باز است و سقفی برای هزینه کردن شهرداری در نظر گرفته نشده است.