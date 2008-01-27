رشد سه برابری سرگرمیهای بی سیم تا سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان موسسه Juniper Research پیش بینی کرده اند که در مدت پنج سال آینده حجم گردش مالی در دنیای سرگرمیهای قابل حمل و بی سیم سه برابر خواهد شد و از 20 میلیارد دلار سال 2007 به 64 میلیارد دلار تا سال 2012 خواهد رسید.

براساس گزارش Telecom Paper ، کارشناسان این گزارش در این خصوص توضیح دادند که گسترش رو به رشد تلفنهای همراه نسل سوم و نسل 5/2 (مثل آی- فن) که توجه زیادی به گزینه های سرگرمی دارند، از دلایل مهم تمایل مصرف کنندگان به استفاده از سرویسهای پیشرفته بی سیم سرگرمی است.

همچنین پیش بینیهای موسسه تحقیقاتی Juniper نشان می دهد که به دلیل رشد و توسعه خدمات بارگذاری سرگرمی (بازی و عملکردهای چندرسانه ای فیلم و موسیقی) از 9 میلیارد دلاری که در سال گذشته در بخش خدمات بارگذاری به ثبت رسیده است به 5/17 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش خواهد یافت و از این میزان رقم فروش و بارگذاری بازیهای رایانه ای روی تلفنهای همراه تا پنج سال آینده به 16 میلیارد دلار خواهد رسید.