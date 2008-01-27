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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

اساس کار بازرسی انتخابات نگاه به تقویت عوامل همبستگی ملی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات خراسان رضوی گفت: اساس کار در بازرسی این دوره از انتخابات، نگاه به تقویت عوامل همبستگی ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،علی مولوی حقیقی ظهر امروز در گردهمائی آموزشی ستادهای بازرسی اصلی و فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: توجه به تقویت شاخصه های اتحاد ملی در سلامت انتخابات و بالتبع آن در سلامت جامعه موثر می باشد.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات در استان خراسان رضوی از تمام عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی خواست تا از انجام هرگونه فعالیت‌های تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: مردم بهترین ناظران انتخاباتی هستند و می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات، گزارش‌های خود را برای رسیدگی به ستادهای بازرسی اعلام کنند.

وی گفت: روسای بازرسی شهرستان باید رابطه تنگاتنگی با مسئولان برگزاری انتخابات داشته و بازرسان باید نوع تخلفات را مورد بررسی قرار دهند.

حقیقی اظهار داشت: همیشه بازرسین نیازمند اطلاعات دقیق به روز و فوری هستند و اعضای ستاد بازرسی باید در گزینش بهترین ها تلاش کنند.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: بازرس در سیستمهای کنترل خود باید خدا ترسی را مبنای کار خود قرار دهد، زیرا قدرت زمانی مفید است که با خدا ترسی همراه باشد.

مولوی حقیقی عنوان کرد: بازرسی را باید با استفاده از احادیث و روایات با معیارهای حکومت اسلامی پیش ببریم، معیارهای که محکم، قوی و منطقی است.

کد مطلب 627997

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