اساس کار بازرسی انتخابات نگاه به تقویت عوامل همبستگی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،علی مولوی حقیقی ظهر امروز در گردهمائی آموزشی ستادهای بازرسی اصلی و فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: توجه به تقویت شاخصه های اتحاد ملی در سلامت انتخابات و بالتبع آن در سلامت جامعه موثر می باشد.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات در استان خراسان رضوی از تمام عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی خواست تا از انجام هرگونه فعالیت‌های تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: مردم بهترین ناظران انتخاباتی هستند و می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات، گزارش‌های خود را برای رسیدگی به ستادهای بازرسی اعلام کنند.

وی گفت: روسای بازرسی شهرستان باید رابطه تنگاتنگی با مسئولان برگزاری انتخابات داشته و بازرسان باید نوع تخلفات را مورد بررسی قرار دهند.

حقیقی اظهار داشت: همیشه بازرسین نیازمند اطلاعات دقیق به روز و فوری هستند و اعضای ستاد بازرسی باید در گزینش بهترین ها تلاش کنند.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: بازرس در سیستمهای کنترل خود باید خدا ترسی را مبنای کار خود قرار دهد، زیرا قدرت زمانی مفید است که با خدا ترسی همراه باشد.

مولوی حقیقی عنوان کرد: بازرسی را باید با استفاده از احادیث و روایات با معیارهای حکومت اسلامی پیش ببریم، معیارهای که محکم، قوی و منطقی است.