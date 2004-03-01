مردم شكل حكومت در عراق را تعيين خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد علي عبدالكريم الصافي نماينده آيت الله سيستاني در بصره در مصاحبه با آسوشيتدپرس ضمن اعلام اين مطلب، اظهار داشت: ما نمي خواهيم كه مردم را تحت فشار بگذاريم. همه آزاد آفريده شده اند. من شخصا به دولت اسلامي علاقمند هستم. اما اين دولت بايد فقط زماني تشكيل شود كه مردم به آن راي داده باشند. اگر بيشتر مردم عراق هم به اين دولت راي دهند اقليت باقي مانده تحت فشار قرار نخواهند گرفت.

الصافي ضمن آنكه گفت آيت الله سيستاني نيز با وي موافقت دارد، گفت: افراد بايد در آنچه مي خواهند انجام دهند آزاد باشند.

وي اظهار داشت: نمايندگان نيروهاي انگليسي كه بصره را اشغال كرده اند روز گذشته با وي ديدار كرده و درباره مشكلات وضع يك قانون اساسي براي عراق با او گفتگو كرده اند.

نماينده آيت الله سيستاني به آسوشيتدپرس گفت: آنچه از ديدگاه ما لازم است، اين است كه دولت موقت حقوق مردم عراق را رعايت كند.

الصافي ضمن آنكه از روند انتخابات در غرب انتقاد كرد، گفت: در غرب، كانديداها تبليغات غلطي براي خود ارائه مي دهند و ميليونها دلار براي انتخاب شدن خود هزينه مي كنند.

وي افزود: اما شيعيان زماني كه مي خواهند كسي را انتخاب كنند سوابق وي را از لحاظ صداقت و درستي مورد نظر قرار مي دهند و به گفته يك شخص اهميت نمي دهند.





