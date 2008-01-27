توزیع بودجه تملک دارایی توسط استانداری دانشگاه را تضعیف می کند

دکتر حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "واگذاری توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاه به استانداری، تضعیف دانشگاه و تخریب کلیه تلاش هایی است که برای پیشبرد امور دانشگاهها در سالیان گذشته صورت گرفته است. این تصمیم دولت در لایحه بودجه 87 بخصوص بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه را که برای پیشرفت و پیشبرد امور دانشگاهها تصویب شده بود را زیر سئوال می برد."

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر خواستار عدم تصویب توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها از طریق استانداری ها توسط مجلس شورای اسلامی شد.

دکتر تاجیک گفت: "تصویب این بخش از لایحه بودجه 87 منجر به عقب رفت دانشگاهها می شود."

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان اینکه دانشگاهها نهادهایی محلی نیستند، تاکید کرد: "دانشگاهها نهادهایی ملی و بین المللی هستند زیرا دانشجویان و اساتید آن از جای جای ایران در کنار یکدیگر جمع شده اند. دیدگاههای دانشگاه فرامنطقه ای و در سطح کلان مملکت است."

وی با بیان اینکه دیدگاههای دانشگاه به زمان و مقطع خاصی توجه ندارد، خاطرنشان کرد: "رشته ها و پژوهش های دانشگاهی رفع نیازهای کل کشور را مد نظر قرار می دهند، نه صرفا نیازهای یک استان را، بنابراین نباید دانشگاهها را با دیدگاههای منطقه ای، موضعی و موقتی محدود کرد."