به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره بیست و ششم درباره سانسور و ممیزی فیلم‌های این دوره گفت: "تمام جشنواره‌های دنیا برای پذیرش آثار قانون دارند و معمولا هر جشنواره خود قوانین را وضع می‌کند. من که دبیر جشنواره فیلم فجر هستم در مکانیزم از پیش تعریف‌شده آن نقش ندارم. در جشنواره‌های دیگر دنیا وضعیت به این شکل نیست و بیشتر مواقع دبیر جشنواره تصمیم نهایی را می‌گیرد."

وی درباره وضعیت فیلم‌هایی که پروانه ساخت دارند، گفت: "این درست که تمام فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره پروانه ساخت خود را از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد گرفته‌اند، اما همانطور که می‌دانید فاصله نوشتن تا تصویر در سینما بسیار متفاوت است. به همین دلیل فیلمی که پروانه ساخت گرفته لزوما قرار نیست پروانه نمایش نیز دریافت کند."

شاه‌حسینی ادامه داد: "ما در جشنواره فیلم فجر میزبان افراد و خانواده‌هایی از طبقات مختلف جامعه هستیم. ستاد جشنواره نیز با توجه به این موضوع باید حافظ حقوق معنوی تماشاگر ایرانی باشد. به همین دلیل خیلی طبیعی است این آثار در شورای متخصصان سینما مورد بررسی قرار گیرد و طبق شرایط مجوز اکران دریافت کند."

وی با اشاره به این موضوع که به عنوان دبیر جشنواره هنوز از میزان اصلاحات فیلم‌ها خبر ندارد، گفت: "برخی از این اصلاحات بر اساس رعایت توام حق سینما‌گر و تماشگر ایرانی انجام شده است. هر سال تعدادی از فیلم‌ها مجوز می‌گیرند و تعدادی نیز نمی‌توانند مجوز دریافت کنند. امسال نیز وضع به همین شکل است."

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی درباره تعداد آثار بخش مسابقه سینمای ایران گفت: "هر سال نمایش فیلم‌ها بر اساس ساختار جشنواره تعریف می‌شود. سال‌های پیش در این بخش 20 فیلم به نمایش درمی‌آمد، اما در جشنواره بیست و ششم با توجه به استقبالی که صورت گرفته، سعی کردیم بیشترین سهم را به فیلم‌های ایرانی این بخش بدهیم."

وی با اشاره به فهرست ذخیره مسابقه سینمای ایران و حضور فیلم "دیوار" محمدعلی طالبی در این فهرست گفت: "طبیعی است در بخش مسابقه تعدادی از فیلم‌ها به لحاظ مشکلات فنی آماده نمایش نشوند، به همین دلیل تعدادی فیلم ذخیره هستند تا در صورت نیاز جایگزین این آثار در جشنواره شوند. "دیوار" در مرحله اول بازبینی انتخاب شد، اما نیاز به اصلاحات دارد که در صورت نهایی شدن و رفع این مشکلات در فهرست فیلم‌های بخش مسابقه قرار می‌گیرد."

شاه حسینی درباره حضور فیلم "‌آتشکار" محسن امیریوسفی در بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر، گفت: "این فیلم نیز مورد بازبینی هیئت انتخاب قرار گرفت و در مواردی نیاز به اصلاحات دارد. تهیه‌کننده و کارگردان " آتشکار " نیز باید این اصلاحات را اعمال کنند."

وی درباره اصلاحات وارده بر فیلم‌های جشنواره و جلسات وی با اعضاء هیئت انتخاب خاطرنشان ساخت: "اصولا اصلاحات از فرایند آماده‌سازی فیلم است. بعضی از اصلاحاتی که بر فیلم‌ها وارد شده فنی است. در این شرایط میزان دقت از حقوق بیننده است. هیئت انتخاب از دبیر جشنواره دستور نمی‌گیرد. ما فقط در آغاز یک جلسه خیرمقدم با اعضاء داریم و حتی من در جلسات بازبینی آنها شرکت نکردم و آنها وظیفه خود را انجام دادند."

دبیر بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به حضور محمدحسین صفار هرندی در جلسه شورای بازبینی آثار گفت: "حضور وزیر ارشاد به عنوان متولی فرهنگ در یکی از جلسات هیئت انتخاب باعث دلگرمی ما بود. ما در این جلسه فقط حرف‌های ایشان را شنیدیم."

وی با اشاره به برگزاری همزمان جشنواره در شیراز، همدان و مشهد درباره حضور فیلم‌های دفاع مقدسی در این دوره گفت: "ساخت آثار دفاع مقدس همیشه نیاز به تحقیقات گسترده و خوب و امکانات و تجهیزات بسیار دارد. به همین دلیل اصولا ساخت چنین پروژه‌هایی دو ساله است. امسال فیلم‌های بخش دفاع مقدس بیش از این تعداد بود، اما اعضاء هیئت انتخاب تعدادی از آنها را انتخاب نکرد. به هر حال در این انتخاب بحث کیفی نیز مد نظر بود."

شاه‌حسینی درباره پوستر جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: "من گرافیست نیستم تا در این باره نظر بدهم. ما در واقع در ایام سوگواری هستیم و در پسزمینه این پوستر نیز نقاشی قهوه‌خانه‌ای در این ارتباط به تصویر کشیده شده است. این کار بار دراماتیک دارد. به جای کرین نیز یک شبه اسلیمی به صورت مینیاتور که دوربینی 35 در دست دارد کشیده شده است. این پوستر تلفیقی از سنت و مدرنیته است."

وی درباره سیمرغ بهترین فیلم مردمی جشنواره فجر گفت: "ما ترجیج می‌دهیم این کار را خانه سینما با توجه به شکل اجرایی سال‌های قبل انجام دهد، اما امسال آقای خوشنویس به نمایندگی از خانه سینما ما را در این امر یاری می‌کند."