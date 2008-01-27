39 هزار تن کالا از گمرک استان سمنان صادر شد

علی سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در بخش صادرات به ارزش بیش از 130 میلیارد ریال معادل 24 میلیون دلار کالا از گمرک استان صادر شده است.

وی کالاهای صادراتی را شامل پودر لباس شویی دستی و قالبی، مو و کرک بز، لوله پی وی سی، موتور سیکلت و قطعات جانبی، لوله پروفیل آهنی، مواد معدنی، سیم و کابل برق، کربنات سدیم، شمش مس، آجر، سفال و گچ عنوان کرد.

سعدالدین یادآور شد: این کالا به کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلستان، چین، اوکراین، روسیه، زیمباوه، کویت، عراق، افغانستان، آسیای میانه، سودان و سنگال صادر شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان سمنان با ‪ ۹۳‬درصد بیشترین ارزش صادرات در استان سمنان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: در این مدت دو هزار 127 تن کالا در قالب 38 فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش بیش از هفتاد میلیارد ریال از این گمرک ترخیص شده است که عمده کالاهای وارداتی را ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه، کرک حلاجی نشده، مواد شیمیایی، سقف کاذب، قطعات و لوازم موتورسیکلت عنوان کرد.

مدیر گمرک استان سمنان با بیان اینکه این کالاها از کشورهای آلمان، ایتالیا، ازبکستان، ترکیه، چین و افغانستان وارد می شود، ادامه داد: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد وارداتی و از نظر وزنی هفت درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به درآمد بیش ‌از سه میلیارد و ‪ ۳۴۳‬میلیون ریالی گمرک استان در 10 ماهه امسال گفت: درآمد ریالی گمرک این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 1۲‬درصد افزایش داشت.

سعدالدین ارسال بسته های پستی در این مدت را به کشورهای کانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه 147 بسته با 523 کیلوگرم وزن و ارزش 17 میلیون و 176 هزار ریال عنوان کرد و افزود: 592 بسته با وزن یک هزار و 259 کیلوگرم به ارزش بیش از 231 میلیون ریال نیز وارد گمرک استان شد.