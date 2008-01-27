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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

احتمال طغیان رودخانه های شرق هرمزگان وجود دارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اداره کل هواشناسی استان هرمزگان طی اطلاعیه ای از بارش گسترده باران در سراسر هرمزگان و احتمال طغیان رودخانه های حوزه شرقی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بارش گسترده باران که از ظهر دیروز در غرب استان آغاز شده به بندرعباس و حوزه شرقی استان نیز رسیده است و اداره کل هواشناسی استان هرمزگان از احتمال طغیان رودخانه ها در این مناطق خبر داده است.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه هرمزگان نیز در بندرعباس از آماده باش گسترده یگانهای امدادی در سراسر استان خبر داد و گفت: هنوز طغیان رودخانه یا محدودیت در محورهای مواصلاتی گزارش نشده است اما در روستاهای در مسیر سیل، اطلاع رسانی لازم صورت گرفته تا از میزان خسارات احتمالی کاسته شود.

یاسر حزباوی افزود: مردم منطقه تجربه بارش سیلابی دور گذشته را دارند و یگانهای امدادی منطقه نیز همچنان در مناطق سیلزده مستقر هستند و از آنها خواسته شده تمامی تجهیزات خود را در وضعیت آماده باش حفظ کنند تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود.

کد مطلب 628035

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