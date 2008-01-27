به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز در حاشیه نشست خبری صبح امروز جایزه شعر فجر، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت بودجه این معاونت در سال 87 با بیان اینکه فعلاً آماری در دست ندارم، گفت: آنچه ما بر اساس درخواست وزارتخانه تقاضا کرده بودیم حدوداً 100 میلیارد تومان افزون بر رقم بودجه ای بود که سال گذشته برای امسال (86) پیشنهاد کردیم. البته تمام این رقم مبتنی بر برنامه است یعنی اگر تا آن میزان درخواستی بودجه در اختیار معاونت فرهنگی باشد، ما می توانیم برنامه های سال 87 خود را اجرا کنیم.

وی در عین حال افزود: البته از دید من بودجه همه ماجرا نیست. مسائل فرهنگی مسائل عمیقی است و هرگز نباید فکر کنیم که "باید از بودجه حوزه های دیگر کم شود و این باقیمانده را به بودجه بخش فرهنگ اضافه کرد" چرا که کم کردن بودجه از بخشهای مختلف می تواند آثار فرهنگی نامناسبی داشته باشد.

پرویز اضافه کرد: تقاضای ما در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برآورده نشده و در جمع بندی که صورت گرفته بود بودجه مرتبط با معاونت فرهنگی در برخی زمینه ها کاهشی 30 درصدی داشته است. در دو ردیف دیگر هم بودجه اساساً مبهم است و اگر سرفصلهایی که برای این ردیفها دیده شده متعلق به معاونت فرهنگی است، این کاهش 30 درصدی جبران می شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین درباره خط مشی این وزارتخانه درباره جوایز ادبی خصوصی و دولتی گفت: ارزیابی ما این نیست که تعداد جوایز در کشور خیلی زیاد است. ما گاهی وقتها جوایز را به دولتی و غیر دولتی تقسیم بندی می کنیم و بعد هم در ارزیابی ها نگاه می کنیم که اگر مثلاً فلان مسئول دولتی در مراسم جشنواره ای حضور داشته پس آن جایزه دولتی است و یا برعکس جایزه ای که حسب ظاهر دولتی نیست اما قسمت اعظم هزینه های آن توسط دولت تامین شده را غیر دولتی می نامیم. این کار اشتباه است.

وی با تاکید بر بی اهمیت بودن تقسیم بندی هایی از این دست، افزود: چه ضرورتی دارد که جشنواره ها را تبدیل کنیم به دولتی و غیر دولتی؟ چه فرقی می کند که مثلاً یک کتاب خوب برگزیده جشنواره شعر فجر است یا کتابی است که توسط نهادی غیر دولتی برگزیده شده، در حالی که منبع تامین بودجه اش مراکز دولتی است؟ فرق گذاشتن بین دولت و ملت کار درستی نیست چرا که دولت برآمده از انتخاب مردم است و باید نوع عملکردش منطبق با خواسته های مردم باشد.