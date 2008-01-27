اجرای برنامه های ویژه دهه فجر در پارک آموزش ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر ، پارک آموزش ترافیک از 13 تا 21 بهمن ماه ، برنامه های آموزشی و تفریحی خود را برای علاقمندان به اجرا خواهد گذاشت.

این گزارش حاکی است، سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در راستای وظایف آموزشی و به منظور ارتقا فرهنگ ترافیک در جهت بهبود رفتارهای ترافیکی و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان، به اجرای برنامه های متنوعی از قبیل جنگ ترافیک ، اجرای نمایش و مسابقه ، در محل پارک آموزش ترافیک پونک می پردازد.

بر همین اساس علاقمندان می توانند جهت ثبت نام برای استفاده از برنامه های یاد شده از ساعت 11 الی 14 هر روز با شماره تلفن 2- 44438871 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است، استفاده از برنامه های ویژه دهه فجر در پارک آموزش ترافیک پونک برای عموم آزاد و رایگان است.