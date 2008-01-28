فرهنگستان هنر صاحب وبلاگ اختصاصی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این وبلاگ که هر روز توسط یکی از کارشناسان روابط عمومی فرهنگستان با پرداختن به موضوعات هنری به روز میشود، با انگیزه فرا رفتن از ظرفیتهای رسمی و گاه دست و پاگیر رسانهای ایجاد شده است.
روابط عمومی فرهنگستان هنر معتقد است "این وبلاگ قرار نیست ابزار برطرف ساختن نیازهای رسانهای فرهنگستان هنر در فضای وبلاگستان فارسی باشد بلکه پلی ارتباطی میان وبلاگهای هنری و فرهنگستان هنر خواهد بود تا این نهاد در طراحی بخشی از مأموریتهای خویش از آرا و عقاید وبلاگهای تخصصی هنر بهره بگیرد.
این روابط عمومی باور دارد در باز تعریف مأموریتهای خویش نمیتواند از توانمندی عظیم وبلاگهای هنری چشم پوشی کند و ناگزیر است برای رسیدن به جایگاه یک آکادمی هنری زنده و پویا بخشی از این مأموریتها را از وبلاگها سفارش بگیرد."
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این وبلاگ به نشانی اینترنتی http://www.honar.ac.ir/weblog مراجعه کنند.
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