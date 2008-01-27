به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه اجلاس سالانه داووس در سوئیس در مصاحبه با مجله وال استریت ژورنال با اشاره به تلاش ملت ایران برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای به عنوان حق مسلم خود اظهار داشت: شورای امنیت باید در مقابل کشورهایی که سلاح هسته ای را در منطقه خاورمیانه تولید و انباشت می کنند، واکنش جدی نشان دهد .

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه «علی رغم قانونی و صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ، چرا شورای امنیت درصدد صدور قطعنامه است ؟» تاکید کرد: شورای امنیت با اعمال رفتارهای غیر منصفانه ، غیر عادلانه و دوگانه، در مسیر مدیریت صحیح مسایل جهان حرکت نمی کند.

ثمره هاشمی با بیان اینکه آیا بانیان قطعنامه ها مردم جهان را دست کم گرفته اند، خاطر نشان کرد: همین شورای امنیت در طول 8 سال جنگ صدام علیه ایران تقریباً هیچ قطعنامه ای صادر نکرد و این در حالی بود که صدام قوانین و کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشت و از سلاح شیمیایی برای کشتار غیر نظامیان سود جست که منجر به از بین رفتن هزاران بیگناه شد اما در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران شاهد صدور قطعنامه ها با اساس و پایه باطل هستیم .

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور ارشد رئیس جمهور همچنین درنشستی تحت عنوان اروپا و روسیه در حاشیه اجلاس داووس با تبیین جایگاه کنونی ایران در منطقه و جهان، به روابط طولانی و تاریخی ایران و اروپا اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از کشورهای خارج از اروپا سعی در تخریب این روابط را دارند.

مجتبی ثمره هاشمی با بیان اینکه ایران علاقه مند به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی است تاکید کرد: ایران مصمم است قدم های بزرگی برای پیشرفت خود بردارد و اروپا می تواند در این خصوص شریک خوبی باشد.

وی ایران را کشور بزرگ و صاحب تمدن و فرهنگ طولانی و غنی دانست و افزود: ایران و اروپا می توانند در خصوص بسیاری از مسایل مورد علاقه طرفین از جمله انرژی و امنیت همکاری های خوب و سازنده ای داشته باشند.

ثمره هاشمی تصریح کرد: آشنایی ایران و اروپا نسبت به اقتصاد همدیگر امتیاز خوبی است که باید از آن برای تامین منافع طرفین استفاده کرد.

در این جلسه برخی از سران و وزرای کشورهای اروپایی از جمله صدر اعظم اتریش و وزیر خارجه انگلیس شرکت داشتند و حضور ثمره هاشمی در این نشست مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.