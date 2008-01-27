به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم که در پایان جلسه علنی امروز در خصوص موارد مهم طرح 47 ماده ای اصلاح قانون نظام وظیفه با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: این طرح شامل برخی معافیت ها، رسیدگی به اعتراضات مشمولین معافیت پزشکی و کفالت، حقوق و مزایای سربازان و رسیدگی به غیبت ها و به کارگیری بخشی از سربازان به ویژه نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در امور غیر نظامی است.

وی افزود: در این طرح که با هماهنگی نیروهای مسلح تهیه شده، کلیه تغییرات درسی سال گذشته و استفاده از اختیارات فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح برای مشمولین مدون و در چارچوب قانون قرار می گیرد.

طلایی نیک ادامه داد: در موارد معافیت های کفالت، مواردی همچون مشمولین دارای سرپرست برادر بزرگتر نیازمند نگهداری یا مشمولی که به عنوان نوه نگهدار جد خود باشد و مشمولی که همسرش فوت نموده و دارای فرزند صغیر است یا حتی مشمولی که پس از ازدواج همسر معلول شده باشد می تواند از معافیت خدمت نظام وظیفه استفاده کند.

این نماینده ملت خاطر نشان کرد: طبق طرح جدید ارائه شده همه سربازان دارای مشکل معیشتی علاوه بر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتن، از مستمری ماهانه برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: امکان خدمت در بخش های غیر نظامی پس از دوره آموزش نظامی با اولویت مناطق محروم و فارغ التحصیلان دانشگاه ها با تعیین سهمیه های قانونی در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

طلایی نیک تصریح کرد: بر اساس این طرح، بسیجیان مشمول به طور قانونی می توانند خدمت سربازی را از طریق سپاه انجام دهند و می توان خدمت سربازی را به تشخیص مقامات عالی نظامی و ستاد کل نیروهای مسلح به کمتر از 2 سال کاهش داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده بهار و کبودرآهنگ همچنین متذکر شد که بر اساس طرح 47 ماده ای اصلاح قانون نظام وظیفه، در صورت وجود مشمول مازاد و عدم نیاز دفاعی مراجع نظامی کشور مجاز به کاهش مدت خدمت سربازی به کمتر از دو سال خواهند بود.

وی در پایان اظهار داشت: با تصویب فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه در مجلس، امکان استفاده از فرآیند اصل 85 برای تصویب این طرح در کمیسیون تخصصی و امکان اجرایی شدن آن پیش از پایان دوره هفتم مجلس وجود دارد.