محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تعداد کارآموز در دو بخش خواهران و برادران در قالب آموزشهای ثابت، سیار، هجرت و آموزشی در زندانها آموزش دیده اند.
وی خاطرنشان کرد: کارآموزان در رشته های امور مالی و بازرگانی، رایانه، صنایع چوب، طراحی و دوخت، الکترونیک و تعمیر کار ماشینهای الکترونیکی آموزش دیده اند.
نوروزی با اشاره به اینکه تعداد رشته های موجود در این مرکز 14 رشته است افزود: آموزش برق، حسابداری، صنایع دستی و هنری، راسته دوزی، و معرق کاری درجه دو از دیگر رشته های آموزش مرکز آموزشی فنی و حرفه ای دو منظوره شهرستان تفرش است.
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