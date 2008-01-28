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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

آموزش 950 کارآموز در مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان تفرش

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دو منظوره شهرستان تفرش گفت: 950 کارآموز در ده ماهه نخست سال جاری، آموزشهای فنی و حرفه‌ای را در این مرکز فرا گرفتند.

محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تعداد کارآموز در دو بخش خواهران و برادران در قالب آموزش‌های ثابت، سیار، هجرت و آموزشی در زندانها آموزش دیده ‌اند.

وی خاطرنشان کرد: کارآموزان در رشته‌ های امور مالی و بازرگانی، رایانه‌، صنایع چوب، طراحی و دوخت، الکترونیک و تعمیر کار ماشینهای الکترونیکی آموزش‌ دیده‌ اند.

نوروزی با اشاره به اینکه تعداد رشته ‌های موجود در این مرکز 14 رشته است افزود: آموزش برق، حسابداری، صنایع دستی و هنری، راسته دوزی، و معرق کاری درجه دو از دیگر رشته ‌های آموزش مرکز آموزشی‌ فنی و حرفه ‌ای دو منظوره شهرستان تفرش است.

کد مطلب 628059

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