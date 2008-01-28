کاهش 70 درصدی تولید ذرت غیر تراریخته تا سال 2013

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن مطالعات اقتصادی "نومیسما" که به تازگی گزارش خود را در اختیار فدراسیون کشاورزی ایتالیا گذاشته است، نشان داد که تا سال 2013 میزان ذرت غیر ترایخته موجود در بازارهای بین المللی می تواند به بیش از 43 میلیون تن در سال کاهش یابد و به حجم 13 تا 26 میلیون تن برسد.

براساس گزارش خبرگزاری آنسا، این میزان منجر به کاهش 40 تا 70 درصدی تولید و افزایش 4 درصدی سالانه قیمت این محصول خواهد شد.

این گزارش نشان می دهد که در ایتالیا میزان تقاضای ذرت همچنان درحال رشد است به طوری که در فاصله بین سالهای 2001 تا 2006 واردات ذرت به این کشور 1/1 میلیون تن رشد داشته است. این درحالی است که در بازارهای جهانی تقاضای بسیار بالای ذرت تراریخته منجر به افزایش قیمت این محصول از مرز 180 دلار در هر تن شده است.

در یک دوره متوسط زمینهای زیر کشت ذرت در دنیا 3/7 درصد و تولید جهانی ذرت 19 درصد رشد داشته است.

در این راستا موسسه "نومیسما" پیش بینی کرده است که رشد صادرات ذرت از آمریکا، آرژانتین و برزیل تا حد چشمگیری افزایش خواهد یافت که در دو کشور آمریکا و آرژانتین رقم تولید و صادرات ذرت تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) از ذرتهای طبیعی بسیار بیشتر است.

این پیش بینها نشان می دهد که در سالهای آینده رشد عرضه ذرت تراریخته در بازارهای جهانی از 49 درصد سال 2006 به 86 درصد برسد.