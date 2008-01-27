درباره فلسطین باید صریح و آشکار عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی مهر صبح امروز در ادامه نشست خبری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با عنوان «بررسی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه و راهکارهای حمایت از دولت فلسطین» ، با بیان این مطلب گفت: وقایع غزه را می توان عاشورای غزه نامید.

نماینده دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت: ابتدا باید سه مقوله وضعیت آحاد ملت‌ها، دولت‌های منطقه و دیپلماسی جمهوری اسلامی را در خاورمیانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدهیم، واقعیت این است که ملت‌ها نسبت به مقوله استکبار و صهیونیسم روز به روز بیدارتر و هوشیارتر می شوند،ولی این در حالی است که دولت‌های منطقه روز به روز مستاصل تر و درمانده‌تر می شوند و فاصله ملت‌ها از دولت‌ها به خصوص دولت‌های عربی نیز بیشتر می شود.

عباسی مهر با انتقاد از روابط نزدیک ایران با برخی کشورهای سازشکار عربی گفت: نزدیکی ایران به این دولت‌ها فقط محبوبیت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در میان مردم منطقه و به خصوص فلسطینیان کم خواهد کرد.

وی ادامه داد : اگر ما بخواهیم آینده خاورمیانه را پیش بینی کنیم، باید بگویم که شاهد انقلاب بزرگ دیگری در منطقه خواهیم بود.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر فضای مخدوش سیاست‌ها و دیپلماسی در جهان رو به تغییر است، گفت: سخنان بوش در رسانه‌ها نشان می دهد که جبهه حق و باطل در حال شکل گیری است و جبهه مقابل ما این مسئله را مدنظر قرار داده است؛ این در حالی است که ما به عنوان داعیه دار مسئله انقلاب در جهان نسبت به این موضوع بی توجه هستیم.

نماینده دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه دیپلماسی جبهه مقابل، دیپلماسی حذفی است، تصریح کرد: جبهه مقابل سر این مسئله با خیلی از کشورها ارتباط خود را حذف و یا گسترش داده است.

عباسی مهر تصریح کرد: سلیقه‌ای عمل کردن در مورد مسئله فلسطین باعث شده که ملت مظلوم فلسطین در قبال این موضوع هزینه دهد، واقعیت این است که درمورد مسئله فلسطین باید صریح و آشکار عمل کرد.

نماینده دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: حتی اگر غزه در این فاجعه شکست بخورد، باید توجه داشت که تفکر جهادی و انقلابی همیشه زنده و جاوید خواهد بود؛ البته پیروزی غزه ضربه محکمی به صهیونیسم بین المللی و شکست آن مهر ننگینی بر تک تک مسلمانان خواهد بود، پیروزی غزه باعث می شود که اسرائیل برای همیشه فاصله خود را با فلسطین رعایت کرده و این تضمینی برای دولت فلسطین خواهد بود.

عباسی مهر گفت: تا زمانی که در برابر صهیونیستم منفعلانه عمل کنیم این وضع به همین صورت خواهد ماند، بنابراین موضع کشورهایی که سردمدار این مقوله هستند، باید موضع صریح و آشکار بوده و بارها و بارها تکرار شود.

وی با بیان اینکه همدردی با ملت مظلوم فلسطین باید دغدغه اصلی تشکل‌های دانشجویی باشد، ادامه داد: اگر این مسئله نیز مورد توجه آحاد مسلمانان و کشورهای آزادی خواه قرار گیرد، به طور قطع صهیونیزم نابود خواهد شد.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه حمایت از فلسطین و غزه را نباید فقط در قالب تظاهرات و بیانیه محکوم کرد، اظهار داشت: با تحریم فرهنگی در کنار تحریم سیاسی و اقتصادی می توان ضربه بزرگی به صهیونیسم وارد کرد؛ چرا که استقلال فرهنگی در میان کشورهای اسلامی، جنبش وسیع سرمایه‌ای علیه صهیونیسم ایجاد خواهد کرد

به گزارش مهر، محمد محمدی مسعودی نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نشست «تحلیل آخرین شرایط منطقه خاور میانه و راهکارهای کمک به ملت فلسطین» در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر تحولات خاورمیانه در حمله رژیم صهیونیستی به غزه، با اشاره به جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: این جنگ چنان لرزه‌ای در ساختار عنکوبتی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد که بعد از گذشت یک سال هنوز پس لرزه‌های آن ادامه دارد و این رژیم حمله به غزه را راحت ترین راه برای خروج از بن بست داخلی انتخاب کرد.

مسعودی تصریح کرد: سرنگونی دولت مقاومت غزه را هدف دیگر اسرائیل از حمله اخیر خود عنوان کرد و افزود: رژیم صهیونیستی قصد دارد با ایجاد فشار به حماس، شکاف عمومی بین حماس و مردم فلسطین ایجاد کند تا ضمیمه کردن غزه به خاک مصر دیگر اصلاً کشوری به نام فلسطین وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اختلافات موجود در فلسطین گفت: اختلافات بین محمود عباس و جریان حماس و روی کارآمدن دو نخست وزیر در فلسطین یکی از مهم ترین عوامل تشویق رژیم صهیونیستی برای گسترش حملات خود به غزه است، گفت: سران عرب در جنگ بین جهان اسلام و کفر در اردوگاه جهان اسلام نیستند و همواره به نفع جریان صهیونیست عمل کرده‌اند.

این فعال دانشجویی، حمایت سران عرب را مجوزی برای حمله اسرائیل به غزه دانست و گفت: سران عرب فقط برچسبی از علما دارند و غیرت عربی خود را نهی کردند به طوریکه حاضرند دست در دست بوش برقصند و آواز بخوانند.

وی با اشاره به خاموشی مسلمانان جهان در خصوص این حمله تصریح کرد: اگر اسرائیلی‌ها احساس می کردند که مسلمانان بیدارند و از دیگ آنها آبی برای مردم فلسطین می جوشد مطمئناً به فلسطین حمله نمی کردند.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، آشکار شدن خوی وحشی گری اسرائیل و سران عرب را یکی از مهم ترین پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به غزه عنوان و تصریح کرد: در دنیای امروز دیگر مظلوم نمایی‌های گذشته صهیونیست‌ رنگ و بویی ندارد و خوی وحشی گری این رژیم برای همه مردم جهان ثابت شده است.

مسعودی با اشاره به حرکت شورای امنیت در راستای منافع اسرائیل تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل نیامده است که امینت را برای همه دنیا فراهم کند بلکه آمده است تا تنها منافع بعضی کشورها و دولت‌ها را فراهم کند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی خود از نفرت جهانی نسبت به این رژیم اطلاع دارد، گفت: اسرائیلی‌ها برای کاهش این تنفر جهانی اجازه ورود مقداری سوخت به نوار غزه را دادند تا بتوانند اندکی از این تنفر جهانی نسبت به خود را بکاهند.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به نزدیکی انتخابات در آمریکا گفت: ادامه شرایط غزه نه به نفع اسرائیل و نه به نفع حامیان آمریکایی آنهاست بلکه آنها به دنبال حمایت مردم خود در انتخابات هستند.

این فعال دانشجویی در ادامه این نشست خبری با اشاره به آیه‌ای از قران کریم در خصوص قوم یهود گفت: از محمود عباس و سران کشورهای عربی که ظاهراً قرآن کریم را قبول دارند می خواهیم که به ملت فلسطین پشت نکنند و بدانند که خون شهدای فلسطین باعث سقوط آنها می شود.

مسعودی در ادامه خاطرنشان کرد: سران کشورهای عربی باید به خویشتن اسلامی و عربی خویش بازگردند و برای یکبار هم که شده مسئله فلسطین را با قاطعیت حل کنند و رفراندوم را به عنوان مطالبه اصلی مردم فلسطین مطرح کنند.

این فعال دانشجویی خطاب به سران کشورهای عربی گفت: بترسید از این که به عاقبت صدام دچار شوید و با الگو سازی سید حسن نصرالله و مقاومت لبنان، با قاطعیت مسئله فلسطین را حل کنید، مردم فلسطین که به تعصی از امام حسین (ع) در برابر ظلم مقاومت می کنند، باید بدانند که با اتحاد و همدلی می توانند اسرائیل را به جای خود بنشانند.

مسعودی با اشاره به عدم حمایت واقعی سران کشورهای عرب از مردم فلسطین خاطرنشان کرد: مردم کشورهای عربی باید تکلیف خود را با سران کشورهای خود مشخص کنند و راه‌های گوناگون از جمله اعتصاب، آنها را به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی مجبور کنند.

وی با انتقاد از مردم و دولتمردان جامعه ایران در خصوص عدم انجام کاری جهادی در دفاع از مردم فلسطین گفت: مسئولان و دولتمردان ایران باید با تمام ظرفیت مجامع بین المللی را به چالش بکشانند و با فضا سازی‌های بین المللی وظیفه خود را در خصوص کمک مردم فلسطین انجام دهند.

این فعال دانشجویی با تاکید بر عدم صادرات نفت به کشورهای غربی و تحریم کالاهای اسرائیلی گفت: دولتمردان و مردم ایران باید با تحریم کالاهای صهیونیستی و تبلیغ این تحریم در سایر کشورهای آزادیخواه به مبارزه با صهیونیست‌ها جنبه عملی بدهند.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه در شرایط کنونی، دیگر مذاکره با رژیم صهیونیستی هیچ معنایی ندارد، خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به نفوذ بین المللی خود بر ادامه مقاومت و برگزاری انتخابات در فلسطین تاکید کند.

مصطفی قاسمی صبح امروز در نشست خبری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی که با عنوان «بررسی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه و راهکارهای حمایت از ملت فلسطین» برگزار شد، با اشاره به اینکه خاورمیانه تلاقی مهمانان ناخوانده‌ای چون اسرائیل و آمریکا است، اظهار داشت: مردم مظلوم فلسطین، عراق و افغانستان قربانیان مهمانی هستند که رژیم صهیونیستی و ایادی آنها از خاورمیانه به عنوان جولانگاه استفاده می کنند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: خاورمیانه در طول سده اخیر یک عرصه خوب برای استعمار بوده ؛ چرا که به راحتی منابع ثروت این منطقه را به غارت می بردند و هیچ کس حرفی نمی زد اما ظهور انقلاب اسلامی تمام ملت‌ها را برای مبارزه با استکبار فراخواند.

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: تعامل دولت‌ ما با دولت‌های عربی و سفر به این کشور به نوعی به معنای صلح و سازش با این کشورها و در حقیقت اتمام صحبت با آنان است.

وی با تاکید بر اینکه حکمرانان عرب که خود را صاحبان واقعی خاورمیانه می دانند باید بدانند که افکار عمومی به این نتیجه رسیده است که باید برای عوض کردن آنان و حکمرانان جدید فکری کنند، بیان داشت: اگر سایر دول‌های عربی فکر می کنند که می توانند این شرایط را به این صورت ادامه دهند، بدانند که با موج بیداری مسلمانان در خیال واهی به سر می برند.

این فعال دانشجویی گفت: با کشتار غزه باز هم در دل حکمرانان عرب آب از آب تکان نخورد و این موضوع نشان می دهد که گویا برای حکومت‌‌های عرب مساله ای مهمتر از فلسطین وجود دارد.

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه اگر غزه شکست بخورد حیات حکومت‌های عرب نیز به خطر خواهد افتاد، افزود: سوق دادن افکار عمومی دنیا به کشتار کودکان فلسطینی یکی از مهمترین پیامدهای حملات به غزه خواهد بود.

قاسمی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات امام راحل این بود که مساله فلسطین را از مساله داخلی بیرون آورد و روز قدس را نامگذاری کرد، بیان داشت: مساله فلسطین از مساله داخلی بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به مساله فراملی است.

این فعال دانشجویی با ابراز تاسف از اینکه نه تنها سران عرب در مورد مساله غزه سکوت کردند؛ بلکه احزاب داخل ایران نیز نسبت به این موضوع بی توجه بودند، گفت: بهتر بود بسیاری از احزاب ما در اوج فشاری که به مردم فلسطین وارد می شود به جای پرداختن به رد صلاحیت‌ها همگام با سایر نشریات و خبرگزاری‌ها عزم خود در برابر این موضوع جزم می کردند.

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان در خصوص نقش تشکل‌های دانشجویی، جوامع اسلامی و نخبگان در برابر این اقدام وحشیانه خاطرنشان کرد: چارت سازمان ملل در برابر این مساله معیوب است؛ چرا که برای تامین امنیت باید عده‌ای از برخی کشورها مشخص شوند و الگو و چارت جدیدی وارد سازمان ملل کنند.

قاسمی ادامه داد: این ادعا که راهپیمایی نمی تواند در برابر این گونه فجایع تاثیرگذار باشد، نادرست است؛ چرا که برگزاری این نوع راهپیمایی‌ها، احساس دردمندی را به گوش مردم دنیا خواهد رساند، اصلی ترین راه برای مشکل فلسطین وحدت است؛ چرا که تهدیدی که متوجه دنیا است، آخرین تیر غرب و استکبار برای شلیک به غزه خواهد بود.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه اگر این تهدید تبدیل به فرصت شود پیروزی از آن غزه خواهد بود، گفت: علاوه بر اتحاد میان کشورهای اسلامی، ما باید بتوانیم با رایزنی‌ با کشورهای غیراسلامی که مخالف آمریکا هستند علیه رژیم صهیونیستی و ایادی آنها استفاده کنیم.

به گزارش مهر، قاسمی در پایان این نشست خبری اضافه کرد: هر چند که تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و غیره در رابطه با رژیم صهیونیستی اثرگذار خواهد بود اما باید بدانیم که آیا آمادگی ذهنی و فکری در بین مردم ما هم وجود دارد یا خیر.