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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

اداره‌های کل برتر استانی فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند

اداره های کل برتر استانی فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امام جمعه و استاندار یزد در این شهر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه موسوم به "الف" استانهای اصفهان، تهران و خوزستان و در گروه "ب" استانهای گیلان، همدان و کرمان رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در گروه "ج" اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد رتبه های اول و دوم و چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی مشترکاً رتبه سوم را کسب کردند.

در ترویج اقامه نماز به صورت مشترک مازندران، قم و خراسان جنوبی مقام سوم را به خود اختصاص دادند. در فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی، مرکزی و گلستان مشترکا مقام دوم را کسب کردند.

در غرفه برتر نیز اصفهان، گیلان و آذربایجان غربی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. در زمینه اطلاع رسانی استان یزد مقام اول را به خود اختصاص داد.

بنا بر این گزارش، در گروه "الف" استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان، در گروه "ب" یزد، آذربایجان غربی، قم، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان و در گروه "ج" اردبیل، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، هرمزگان، سمنان، قزوین و کردستان حضور داشتند.

کد مطلب 628071

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