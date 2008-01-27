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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۰

شهرداریهای مناطق کرج در خرید تجهیزات برفروبی همکاری می کنند

شهرداریهای مناطق کرج در خرید تجهیزات برفروبی همکاری می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: برای رفع مشکل شهر به خصوص در زمان بارش برف شهرداریهای مناطق دهگانه کرج در خرید تجهیزات برف روبی با شهرداری کرج همکاری می کنند.

مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرداری کرج به تنهایی و با امکانات موجود نمی تواند پاسخگوی نیاز شهروندان و رفع مشکلات شهر در زمانهای مختلف به خصوص در زمان بارش برف باشد به همین منظور در جلسه ای مصوب شد، کلیه مناطق ده گانه این شهرستان با اختصاص 20 میلیارد ریال از درآمدهای خود در سال آینده نسبت به خرید تجهیزات برف روبی، ماشین آلات، برف روب و گریدر اقدام کنند.

وی افزود: پس از بارش برف پنج دستگاه نمک پاش و یک دستگاه گریدر توسط شهرداری کرج خریداری شد و در بارندگی شب گذشته کلیه دستگاه ها فعال شده و اقدام به شن و نمک پاشی در سطح شهر کردند.

این مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر کلیه معابر اصلی شهر باز است و عملیات بازسازی بقیه معابر نیز تا چند ساعت دیگر به اتمام می رسد و در این اقدام 400 نفر از نیروهای خدمات شهری فعال هستند.

مقدسی یادآور شد: طی بارندگی گذشته پس از پاکسازی پیاده روها توسط نیروهای خدمات شهری، پیاده روها به واسطه برف روبی پشت بامها توسط شهروندان و کسبه به صورت مجدد از برف پوشیده شد که اینبار شهروندان و کسبه در این خصوص با نیروهای شهرداری همکاری لازم را کردند و پیش از برف روبی اقدام به تمیز کردن بامها کردند که این اقدام تاثیر مثبتی در پاکسازی شهر داشت.

کد مطلب 628086

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