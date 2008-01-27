برگزاری کنگره دانش آموزی عاشورا، انقلاب و انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در پی انتشار این خبر گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در راستای احیای فرهنگ اصیل اسلامی و زنده نگه داشتن اهداف والای نهضت حسینی و نهضت انتظار با همکاری سازمان بسیج دانش آموزی، کنگره دانش آموزی را با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی را در سراسر کشور برگزار می نماید.

وی افزود: 88 کنگره دانش آموزی با موضوع و محوریت عاشورا، انقلاب و انتظار در 30 استان کشور در ایام ماه محرم و صفر برگزار می گردد که 20 کنگره دانش آموزی عاشورا، انقلاب و انتظار در استان تهران برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: کنگره دانش آموزی عاشورا، انقلاب و انتظار در تهران در مناطق آموزش و پرورش برگزار می گردد که مناطق هشت و چهارده ویژه خواهران و برادران و مناطق چهار، شش ، نه، ده، شانزده ویژه خواهران و منطقه هجده نیز ویژه برادران می باشد.