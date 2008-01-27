برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مشتری مداری و پاسخگویی

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نمایشگاه در دو بخش دولتی و خصوصی برگزار می شود که در بخش دولتی دستاوردها و تحولات اداری دستگاه های اجرایی و در بخش خصوصی توانمندی آنها خصوصا در زمینه مشتری مداری به نمایش گذاشته خواهد شد.

بنابراین گزارش، این نمایشگاه با هدف ارتقاء کیفیت خدمات با ارائه نظرات بدست آمده از پرسشگری به مدیران، شناخت و اطلاع رسانی سامانه های خدمت رسانی به خدمت گیرندگان و استفاده بهینه از آنها و... برگزار می شود.

لازم به ذکر است، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 1-66564150 تماس یا به نشانی اینترنتی www.porseshgaran.com مراجعه نمایند.