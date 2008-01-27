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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

امام جمعه کرمان:

ارزشهای انقلاب در دهه فجر باید به نسل جوان منتقل شود

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام یحیی جعفری بر ضرورت انتقال ایثارگری های شهدا و ارزشهای انقلاب به نسل جوان در دهه فجر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان، ظهر امروز در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر استان کرمان اظهار داشت: دشمنان و استکبار جهانی در طول دوران انقلاب اسلامی در شرایط مختلف سعی در ایجاد فتنه در کشور کرده اند که اتحاد ملت ایران آنان را ناکام گذاشت.

و رهبری هوشمندانه امام راحل (ره) و حضور گسترده مردم را رمز پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: امروز ضروری است که ایثارگریها و شهامتهای مردم و رهبری و شخصیت امام راحل (ره) برای نسل جوان بیان شود و ایام دهه فجر بهترین موقعیت را برای این اقدام ارزشمند به وجود آورده است.

وی خاطرنشان کرد: قدرت حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی به حدی بود که بر شاه که مورد حمایت قدرتهای بزرگ دنیا بود غلبه و وی را از کشور بیرون کردند.

رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان نیز در این نشست بیان داشت: برنامه های متنوعی با توجه به ایام محرم برای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

مهدی صدفی یادآور شد: ستاد دهه فجر امسال از سه ماه پیش با تشکیل 29 کمیته تخصصی کار خود را آغاز کرده است.

وی عنوان کرد: برنامه های امسال دهه فجر از تنوع خاصی برخوردار است و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و دستگاه های اجرایی، 380 عنوان برنامه در این ایام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 628102

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