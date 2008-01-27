فراکسیون اقلیت مجلس نتیجه نشست سران اصلاحات را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست با توجه به رد صلاحیت های انجام شده و عدم احراز صلاحیت برای جمع کثیری از اصلاح طلبان، وضعیت اصلاح طلبان در بسیاری از حوزه های انتخابیه نامساعد اعلام و تاکید شد تلاش بر این است تا با تجدیدنظر در بررسی صلاحیت ها امکان رقابت در عرصه انتخابات فراهم و زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم مهیا شود.

فراکسیون اقلیت از تمامی گروههای سیاسی و تشکل های صنفی خواست تا با حضور خود در فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی ، از میان کاندیداها، افراد شاخص، علاقه مند و متمایل به اصلاحات را شناسایی و به مردم معرفی نمایند تا از شکل گیری مجلس یکدست جلوگیری شود.

اقلیت مجلس شورای اسلامی همچنین با استناد به ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مجددا از رئیس مجلس خواستند از شأن و منزلت و اقتدار مجلس و حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان دفاع کند.

فراکسیون در پایان با بررسی مفاد پیش نویس قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل از دولت خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم از تحمیل هزینه های بیشتر به انقلاب، کشور و مردم جلوگیری نماید.