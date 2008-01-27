رمز ثبات انقلاب برگزاری انتخاباتی سالم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در گردهمایی آموزشی ستادهای بازرسی اصلی و فرعی انتخابات مجلس خراسان رضوی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در راس کشورهایی است که دموکراسی دارد و آزادی انتخابات را رعایت می کند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: باید در اجرای وظایف تعامل مطلوب و قانونمند داشته باشیم تا خدشه ای بر انتخابات وارد نشود.

وی تصریح کرد: مهمترین مطلب در انتخابات، قانونمندی و توجه به قانون در تمام مراحل انتخابات است تا شاهد انتخاباتی سالم، آزاد و قانونمند باشیم.

قهرمان رشید بیان داشت: گروه ها، تشکل ها، احزاب، رسانه ها و مطبوعات باید تلاش کنند در جهت منویات رهبر معظم انقلاب در انتخابات، نماینده اصلح و دارای اشراف لازم به بحث قانونگذاری به مجلس راه پیدا کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: به فرمایش ایشان انتخابات یک تکلیف الهی است و این تکلیف برای آحاد مردم، مسئولان، احزاب و گروه ها لازم الاجراست.

وی عنوان کرد: در مجموعه بازرسین باید به کیفیتها توجه شود نه به کمیتها زیرا هر چه تعداد بازرسین کمتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، نتیجه بهتری به دست می آید.

رشید خاطرنشان کرد: باید استفاده بهینه و تقسیم بندی متعادل از امکانات بر اساس قانون صورت گیرد و بازرسین در مجموعه نیروهای به کار گرفته شده از افراد داوطلب که شرایط مناسب را هم برای انجام مسئولیت دارند، استفاده کنند.