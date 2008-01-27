تیم ملی فوتبال کاستاریکا با بازیکنان اصلی به تهران می آید

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال کاستاریکا را در سفر به تهران 35 بازیکن وکادر اجرایی همراهی می کنند که ساعت 1 بامداد سه شنبه ازطریق فرانکفورت آلمان وارد تهران خواهند شد.

هدایت تیم ملی فوتبال کاستاریکا را "مد فورد" برعهده دارد و این تیم با نفرات اصلی خود مقابل تیم ملی کشورمان صف آرایی خواهد کرد.

تیم فوتبال کشورمان که خود را برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی آماده می کند، پیش از نخستین دیدار خود مقابل سوریه ، ساعت 15 روز چهارشنبه هفته جاری به مصاف تیم فوتبال کاستاریکا خواهد رفت.

این دیدار را فرید المرزوقی داور اماراتی با کمک جواد تقی پور و مرتضی کریمی قضاوت خواهند کرد .

تیم فوتبال کشورمان روز 13 بهمن نیز به مصاف منتخب بازیکنان خارجی لیگ برتر خواهد رفت .

تیم ملی در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 در گروه E این مسابقات با تیم های سوریه، کویت و امارات همگروه است و روز 17 بهمن نخستین دیدار خود را مقابل سوریه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد.