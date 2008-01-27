سایپا در انتهای فصل جزء پنج تیم اول خواهد بود / "کلمنته" را نمی شناسم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی دایی، عصر امروز پس از بازی سایپا مقابل مقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز افزود: برای کلمنته آرزوی موفقیت دارم زیرا پیروزی او موفقیت کشور ایران است.

وی در پاسخ به این سئوال که " آیا در صورت پیشنهاد، دستیاری کلنمته را قبول می کنید " اظهار داشت: به هیچ عنوان این پیشنهاد را قبول نخواهم کرد.

سرمربی تیم سایپا کرج در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازی امروز مقابل مقاومت شیراز بیان داشت: در نیمه اول بر اثر یک حادثه گل خوردیم اما بازیکنان توانستند گل را جبران کنند اما در کل نتوانستیم کارهای تاکتیکی مورد نظر را در زمین اجرا کنیم.

دایی با انتقاد از عملکرد داور بازی یادآور شد: در طول 90 دقیقه هر جا که بازیکنان مقاومت خطا می کرند موضوع با تذکر حل می شد اما همان نوع خطا برای بازیکنان سایپا کارت زرد و قرمز در پی داشت.

وی خاطرنشان کرد: از مهاجمان تیم راضی هستم و سایپا نیز در انتهای فصل جزء پنج تیم اول خواهد بود.

دیدار تیمهای سایپا کرج و مقاومت سپاسی شیراز عصر امروز با نتیجه یک بر یک در ورزشگاه حافظیه شیراز به پایان رسید.

در این بازی میلاد زنیدپور در دقیقه 22 برای سایپا و محمود محمدی در دقیقه پنج برای مقاومت گلزنی کردند ضمن اینکه در دقیقه 65 مجید ایوبی از تیم سایپا از بازی اخراج شد.