مقاومت سپاسی توان واقعی خود را در اختیار نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامحسین پیروانی، عصر امروز پس از بازی مقابل تیم سایپا کرج افزود: مقاومت، امروز پنج تن از بازیکنهای کلیدی خود را به خاطر سه اخطاره بودن یا ضرب خوردگی در اختیار نداشت ضمن اینکه دو تن از بازیکنان نیز که در بازی مقابل شیرین فراز کرمانشاه از ناحیه سر دچار شکستگی شده بودند به ناچار امروز نیز بازی کردند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ساپیا امروز خوب بازی کرد و باید در نظر داشت که این تیم قهرمان سال گذشته بوده و از سرمربی فهیم و با تجربه ای نیز برخوردار است.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی با اشاره به داوری بازی نیز عنوان کرد: این بازی پنج تعویض داشت و داور در انتهای نیمه دوم باید بیش از دو دقیقه وقت تلف شده می گرفت اما به هر حال به نظر داوری احترام می گذاریم.

پیروانی تاکید کرد: اغلب بازیکنان سپاسی، جوان و تازه کار هستند و تیم ما امروز با اغلب بازیکنان جوان خود به میدان رفت.

دیدار تیمهای سایپا کرج و مقاومت سپاسی شیراز عصر امروز با نتیجه یک بر یک در ورزشگاه حافظیه شیراز به پایان رسید.

در این بازی میلاد زنیدپور در دقیقه 22 برای سایپا و محمود محمدی در دقیقه پنج برای مقاومت گلزنی کردند ضمن اینکه در دقیقه 65 مجید ایوبی از تیم سایپا از بازی اخراج شد.