افشاریان دیدار دوستانه حریف ایران را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدار روز پنج شنبه 31 ژانویه (11 بهمن) در شهر دبی امارات برگزارخواهد شد و خداداد افشاریان داور بین المللی کشورمان از سوی فدراسیون فوتبال امارات برای قضاوت دیدارمذکور به این کشوردعوت شده است.

تیم امارات که خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی آماده می کند روز 17 بهمن ماه میزبان کویت خواهد بود. این تیم درمسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم های ایران، کویت و سوریه در گروه E قرار دارد .

عراق نیزدر رقابتهای مقدماتی با تیم های چین، استرالیا و قطرهمگروه است که نخستین دیدار خود را روز 17 بهمن مقابل چین در امارات برگزارخواهد کرد.