به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با اعلام این خبر گفت: این مجموعه کتابها با هدف سطح بندی مخاطبین و با تاکید بر شیوه ها و روش های اختصاص هر صنف با هدف گسترش امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است.

مهدی هاشمیان افزود: موضوع بندی و نگارش 7 جلد از مجموعه آماده شده که تا کنون کتاب "کارمندان ادارات" و "دانش آموزان" منتشر شده و پیش بینی می شود تا آخر سال جلد های دیگر این اثر شامل "خانواده" ، "اصناف" ، "مدیران" و "دانشجویان" همراه با نسخه "عمومی" انتشار یابد.

وی افزود : در فصل اول تمامی این آثار اصول هفت گانه حاکم بر امر به معروف و نهی از منکر شامل خیر خواهی ، احترام ، شناخت ، عدم کنجکاوی ، صبر ، همراهی و هنرمندی با بیان مناسب قرار گرفته و سپس به تشریح نحوه کارآمدی در محیط های مختلف پرداخته است.

معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خاطر نشان کرد: هر کدام از این آثار، در چاپ نخست در 20 هزار جلد و با بهای بسیار ارزان انتشار یافته است تا امکان دسترسی علاقمندان به آن فراهم شود. کسانی که تمایل به خرید این کتاب دارند می توانند به ستاد احیاء مرکز و استانهای سراسر کشور مراجعه نمایند.