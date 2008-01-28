دهه فجر 14 مدرسه در غرب استان تهران بهره برداری می شود

خلیل خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این پروژه ها شامل 190 کلاس و 160 اتاق غیر کلاس شامل آزمایشگاه، نمازخانه، کتابخانه و ... است که با اعتباری برابر 80 میلیارد ریال احداث شده است.

وی افزود: از این تعداد پروژه 9 پروژه مربوط به شهرستان کرج، چهار پروژه مربوط به ساوجبلاغ و یک پروژه مربوط به شهرستان نظرآباد است و شامل کلاس، اتاق غیرکلاسی، یک مجتمع فرهنگی، سالن ورزشی و زمین فوتبال شهید مفتح با چمن مصنوعی است که این زمین در حصارک کرج احداث شده است.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزیهای قبلی قرار بود تعداد 22 پروژه در این سه شهرستان برای ایام مبارک فجر به بهره برداری برسد که به دلیل بارش برف، سرمای شدید و تعطیلی کار به هشت پروژه آن برای افتتاح آماده نشد.