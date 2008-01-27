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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۳۴

فرش ایرانی آینه تمام‌نمای هویت ملی است

فرش ایرانی آینه تمام‌نمای هویت ملی است

مدیر دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران فرش ایرانی را آینه تمام‌نمای هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدمحمد بهشتی با بیان این مطلب افزود: "فرش جدا از تار و پود و ظاهر خود و در کنار مسائل اقتصادی، ریشه ها و جنبه های فرهنگی و هویتی ارزشمندی دارد که نباید به آنها بی توجه باشیم."

عضو پیوسته فرهنگستان هنر با پسندیده دانستن برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فرش ادامه داد: "هر نوع مواجهه با فرش ایران که وجه فرهنگی و هنری داشته باشد، مطلوب و مفید است. چرا که این کالا دنیایی از مفاهیم هویتی را با خود به همراه دارد."

نخستین جشنواره فرهنگی هنری فرش دانشجویان با همکاری اداره کل فرهنگی وزارت علوم و انجمن علمی فرش در سال تحصیلی جاری در شاخه‌های مختلف هنری و ادبی بین همه دانشجویان کشور برگزار می‌شود و دبیرخانه مرکزی جشنواره در تهران تا هشتم اسفند پذیرای آثار دانشجویان است. آئین تجلیل از برگزیدگان هم اول تا پنجم اردیبهشت 87 در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

کد مطلب 628158

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