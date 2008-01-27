نروژ خواستار گفتگو با طالبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوناس استور" وزیر امور خارجه نروژ در یک گفتگوی رادیویی اظهار اشت: مذاکرات با افرادی که فعالیت های تروریستی انجام می دهند، سخت است اما احتمال برقراری طرح های قابل تفاهم وجود دارد.

وی افزود: چنین مذاکراتی بسیار مهم است و جزو تلاش ها برای بهبود وضعیت امنیت در افغانستان به شمار می رود.

وزیر امور خارجه نروژ حدود دو هفته پیش در هتلی در کابل که اعضای طالبان به آنجا حمله کردند، حضور داشت. در این حمله، یک خبرنگار نروژی کشته و یک مسئول وزارت خارجه این کشور نیز زخمی شد.

نروژ اکنون 500 سرباز در چارچوب نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان مستقر کرده است.