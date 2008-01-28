جایزه فرانسوی ماکس ژاکوب به آدونیس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، آدونیس برای ترجمه فرانسوی جلد اول کتابهایش به زبان فرانسوی به وسیله "حریه عبدالواحد" شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

در مراسم اعطای جایزه به آدونیس، شماری از چهره های ادبی و روشنفکری فرانسه حضور داشتند که از مشهورترین آنها می توان به شاعر فرانسوی و نخست وزیر سابق این کشور "دومنیک دو ویلپن" اشاره کرد. او از قدیمی ترین و صمیمی ترین دوستان آدونیس به شمار می رود.

ماکس ژاکوب شاعر و داستان نویس فرانسوی که این جایزه به نام وی نامگذاری شده است، در سال 1944 توسط نازیها دستگیر و در بازداشتگاه خود درگذشت. یک سال پس از درگذشت او جمعی از نویسندگان جایزه ای را به نام وی بنیان گذاشتند و ثروتمندی آمریکایی به نام "فلورانس گولد" پرداخت مبلغ مربوط به این جایزه را تقبل کرد. پس از درگذشت وی ناشری که آثار ژاکوب را چاپ می کرد، اسپانسر این جایزه شد. از جمله آثار ماکس ژاکوب می توان به مسیح در مونپارناس، آزمایشگاه مرکزی، هنر شاعری، تابلوی بورژوازی و ته آب اشاره کرد.

علی احمد سعید معروف به آدونیس در سال 1930 در سوریه به دنیا آمد. از همان کودکی پدرش او را مجبور به حفظ کردن شعر کرد. او در سال 1947 یعنی در 17 سالگی در مدح رئیس جمهمور سوریه شعر گفت. آدونیس در سال 1954 در رشته فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی در سال 1955 به دلیل فعالیت سیاسی راهی زندان و پس از یک سال از زندان آزاد شد و سپس به بیروت رفت و در آنجا ساکن شد. بعدها برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و پس از اتمام تحصیل به تدریس ادبیات عربی در دانشگاه لبنان مشغول شد. آدونیس سپس برای فرار از جنگ داخلی لبنان به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن به تدریس ادبیات عربی پرداخت. او یکی از پیشگامان شعر مدرن عربی است که دو سال قبل نامزد نوبل ادبیات شده بود. وی تاکنون جوایز جهانی متعددی را در زمینه شعر و ادبیات کسب کرده که از آن جمله می توان به جایزه جهانی پیتسبرگ آمریکا و جایزه ناظم حکمت اشاره کرد. از آثار او می توان "اگر دریا می خوابید"، "صفحات شب و روز" و "خون آدونیس" را نام برد.