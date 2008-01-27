حدادعادل بر توجه به اقشار آسیب پذیر در تصویب بودجه 87 تاکید کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز در جمع اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 87 کل کشور در مجموعه بهارستان سخن می گفت ، تلفیق را مهمترین و جدی ترین کار مجلس عنوان کرد و اظهار داشت: در مجالس دنیا تصویب بودجه سالانه به عنوان مهمترین اقدام بر عهده نهاد قانونگذاری قرار گرفته است.

وی افزود: این عرف پذیرفته شده در همه جای دنیاست که دستگاههای اجرایی لوایح را جهت تصویب به دستگاه قانونگذاری ارائه می دهند و در کشور ما نیز در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، منطقی ترین روش این است که دولت بودجه را تهیه و مجلس تصویب نماید.

دکترحداد عادل گفت : اگر بودجه در کشور ما به خوبی تصویب می شود حاصل همکاری دولت و مجلس است و این روش بسیار خوب و منطقی است که اجازه نمی دهد یک قوه از فرآیند تعیین موضوعی سرنوشت ساز به حاشیه رانده شود".

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس هفتم در تصویب بودجه گرایش انحرافی نداشته ، اظهار داشت: ملاحظات مجلس عموما کارشناسی است ، اما نمی توان منکر شد که امکان دارد در کار بررسی و تصویب بودجه نیز اشتباهی صورت گیرد.

دکتر حداد عادل اقدام دولت در ایجاد تحول بر لایحه بودجه را شجاعانه توصیف کرد و گفت: در سال های گذشته بودجه فاقد تحول شکلی بود اما امسال شاهد تحول ساختاری در نظام بودجه ریزی هستیم و نمایندگان ملت علاوه بر تصویب اقلام و ارقام به مسئولیت ها نیز توجه خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: دلسوزان کشور همواره تاکید کردند که شکل متعارف تصویب بودجه منطقی نیست و بررسی های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص نشان داد اقدام دولت در تدوین بودجه از نظر سمت و سو با دیدگاههای این مرکز همخوانی نداشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال های گذشته عبور از گردنه تبصره های بودجه در صحن علنی نهاد قانونگذار دشوار بود که امیدواریم با حذف تبصره ها از بودجه 1387 کل کشور، بررسی و تصویب این بودجه روان شود.

دکتر حداد عادل همچنین از تمایل دولت به اکتفای نمایندگان ملت به کلیات لایحه بودجه کل کشور سخن گفت و توضیح داد: درباره ردیف های بودجه نص صریح قانونی وجود ندارد که مجلس به کلیات بودجه اکتفا کند و تا چه اندازه وارد بررسی جزئیات لایحه شود.

وی ادامه داد: دولت با تمرکز بودجه 39 دستگاه علاقه مند است مجلس از ورود به جزئیات بودجه پرهیز کند و این نگرش از منطق برخوردار است اما جای نقد نیز دارد.

نماینده تهران در مجلس هفتم تصریح کرد: مجلسی ها معتقد نیستند که باید وارد جزئیات بودجه تک تک دستگاههای اجرایی شوند اما موضوع این است که نباید در تعداد دستگاههای اجرایی قرعه کشی و تعداد محدودی از دستگاهها را انتخاب کرد و توقف و تمرکز مجلس بر بودجه دستگاهها نیازمند به منطق است.

دکتر حداد عادل خاطرنشان کرد:آنچه در سال جاری معیار کار نمایندگان قرار گرفته این است که باید ردیف بودجه هر دستگاه برخوردار از قانون مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود و این بهترین راه حل در فرصت محدود موجود است که امیدواریم در آینده راه حل بهترین برای این مسئله پیدا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی که خواستار تبدیل کمیسیون تلفیق بودجه 87 کل کشور به محیط تعامل و همکاری دولت و مجلس برای پیشبرد دوستانه امور شد از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که در تصویب لایحه بودجه به سیاستهای کلی نظام از جمله سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه توسعه و سیاست های مربوط به اصل 44 قانون اساسی توجه کنند.

او همچنین تصویب قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را از دستاوردهای مهم مجلس هفتم دانست و با بیان اینکه دولت از توان اجرای این قانون برخوردار است و باید جایگاهی برای این قانون در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود گفت: کارمندان و بازنشستگان خواهان گرایش بودجه کشور به سوی رفع مشکلات آنها هستند.

دکتر حداد عادل بودجه را امری ملی دانست و از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواست که ازغلبه گرایش های محلی در تصویب بودجه بر فضای این کمیسیون و صحن علنی مجلس جلوگیری کنند و اجازه ندهند مسیر تخصیص اعتبارات بودجه بدون منطق به سوی استانها و شهرها منحرف شود.

وی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواست که به درآمدها و هزینه های واقعی در لایحه بودجه توجه کنند و اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که تصویب درآمد موهوم نمی تواند به تامین آن منتهی شود و اگر هزینه غیرواقعی نیز تصویب شود باید آن را پرداخت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش علم را لازمه پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به صورت مکرر بر لزوم تحقق پیشرفت علمی کشور و نهادینه شدن نهضت علمی تاکید فرمودند و نمایندگان ملت باید در تصویب بودجه اعتبارات خوبی که رقم زیادی نیست به مراکز علمی و پژوهشی و فعالیت های نخبگان اختصاص دهند.

دکترحداد عادل از لزوم توجه به عدم تورم زا بودن بودجه به عنوان نگرش مجلس هفتم در طول چهار سال اخیر سخن گفت و اظهار داشت: اکنون که دولت در سیاست های اعلام شده از سوی بانک مرکزی بر ضرورت مهار نقدینگی و رئیس جمهور بر این مسئله تاکید کرده موضوع تورم زدایی باید در بودجه سال آینده لحاظ شود.

رئیس مجلس شوری اسلامی در پایان از از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که با توجه به کاهش هزینه های بودجه توسط خود او و در پیش بودن مجلس جدید که مخارج زیادی خواهد داشت از کاهش بودجه نهاد قانونگذاری خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سخنرانی دکتر حداد عادل رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گزارش کوتاهی از نحوه بررسی لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون و محتوا و ویژگی های لایحه بودجه 87 کل کشور ارائه کرد.