به گزارش خبرنگار مهر، در این بخش در مجموع 12 فیلم شامل سه نماینده از سینمای ایران به نمایش درمیآیند. "1408" را میکائیل هافستروم کارگردانی کرده که "از خط خارج شده" (2005) با بازی کلایو اوون و جنیفر آنیستن را در کارنامه دارد.
فیلمنامه را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشتهاند و جان کیوساک در فیلم نقش نویسندهای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاقهای هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق میکند. تریلر ترسناک "1408" که ژوئن 2007 به نمایش درآمد با نقدهایی مثبت مواجه شد و برخلاف پیشبینی کارشناسان در گیشههای فروش موفق بود.
ساموئل ال. جکسن و جان کیوساک در صحنهای از فیلم "1408"
این فیلم که با بودجهای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شد، در آمریکا تقریبا 72 میلیون دلار و سطح بینالمللی 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک از دیگر بازیگران این فیلم 106 دقیقهای هستند که 77 درصد آراء مثبت منتقدان در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes را کسب کرد.
تریلر فراطبیعی "گهواره" نخستین ساخته تیم براون و تولید سال 2007 کانادا است. این فیلم 90 دقیقهای با بازی لوکاس هاس و امیلی همپشایر درباره زوجی به نام فرانک و جولی است که با پسر تازه به دنیا آمده خود به شهری کوچک و دورافتاده نقل مکان میکنند و چیزی نمیگذرد اسیر روح کودکی میشوند که سال ها پیش زنده دفن شده است. در همان حال که کابوس هولناک تر می شود، لوکاس در آستانه جنون قرار میگیرد.
تریلر جنایی و ترسناک "جنگل مرگ" را دنی پانگ کارگردانی کرده که همراه برادر دوقلو خود اکساید در سال 1999 با "بانکوک خطرناک" اولین فیلم خود در هنگ کنگ به شهرت زیادی دست یافتند. از دیگر فیلمهای این دو برادر میتوان به فیلم ترسناک "چشم" تولید سال 2002 اشاره کرد که اخیرا نسخه آمریکایی آن با بازی جسیکا آلبا بازسازی شده است.
"جنگل مرگ" داستان یک کارآگاه پلیس است که درباره یک تجاوز و قتل در جنگلی اسرارآمیز تحقیق میکند، جنگلی که از قضا چند خودکشی نیز در آن صورت گرفته است. شو کی، اکین چنگ، رین لی و لو سیو-مینگ در این فیلم نقشآفرینی میکنند که محصول سال 2007 هنگ کنگ و تایلند است.
فیلم ایتالیایی "به یاد خودم" را ساوریو کاستانتزو فیلمساز 33 ساله رمی ساخته که برای فیلم قبلی خود "شخصی" یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو 2004 را برد. "به یاد خودم" با بازی کریستو جیوکوف، فیلیلپو تیمی و مارکو بالیانی داستان مردی جوان است که میکوشد زندگی زاهدانه یک فرقه مذهبی را پیش رو بگیرد. این فیلم اولین بار در دنیا فوریه 2007 در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین پخش شد و پس از آن در جشنوارههای کارلووی واری، تورنتو، کپنهاگ و ورشو نیز به نمایش درآمد.
فیلم "جزیره" ساخته پاول لونگین محصول سال 2006 روسیه است و در آن پیوتر مامانوف، ویکتور سوخوروکف، دیمیتری دیوژف و یوری کوزنتسف نقشآفرینی کردهاند. فیلمنامه را دیمیتری سوبولف نوشته و فیلم داستان زندگی و مرگ کشیشی است که با وجود بهرهمندی از نیروهای ماورایی چون شفا و پیشگویی، به دلیل عذاب ناشی از قتل دوستش سالها به خود سختی داده است.
صحنهای از فیلم "جزیره"
نسخه اصلی فیلم با زمان 112 دقیقه و با بودجه دو میلیون دلار ساخته شد و همین میزان هم فروش داشت. جزیره" سال 2006 فیلم اختتامیه جشنواره ونیز بود و الکسیس دوم رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه آن را تحسین کرد. پاول لونگین، کارگردان 59 ساله فیلم "جزیره" سال 1990 برای فیلم "تاکسی بلوز" با بازی پیوتر مامانوف جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن را از آن خود کرد.
فیلم ترسناک "ازدواج" به کارگردانی هوا تائو ـ تنگ فیلمساز چینی در شانگهای دهه 1930 روی میدهد. نامزد مردی ثروتمند به نام جانچو در حادثه ای عجیب و غریب کشته میشود. جانچو به اصرار مادرش با زنی دیگر به نام سانسن که هیچ شناختی از او ندارد ازدواج میکند، اما به زودی روح انتقامجو نامزد جانچو در بدن سانسن میرود و ... لئون لای، رنه لیو و فان بینگبینگ در این فیلم 87 دقیقهای تولید سال 2007 چین نقشآفرینی کردهاند.
"پروفسور و معادله محبوبش" به کارگردانی تاکاشی کویزومی فیلمساز ژاپنی محصول سال 2006 و مدت زمان آن 117 دقیقه است. این فیلم درباره رابطه زنی تنها و خانهدار با یک استاد ریاضیات است که به لحاظ ذهنی آسیب دیده است. آکی را ترائو، اری فوکاتسو و تاکاناری سایتو از جمله بازیگران فیلم "پروفسور و .." هستند. کویزومی در فیلمهای "آشوب" 1985، "رویاهای آکی را کوروساوا" 1990 و "مادادایو" (1993) ساخته کوروساوا فیلمساز بزرگ ژاپنی دستیار او بود.
فیلم سیاه و سفید "وقت مردن" به کارگردانی دوروتا کزیرزاوسکا محصول 2007 لهستان و مدت زمان آن 104 دقیقه است. این فیلم که اولین بار سپتامبر گذشته در جشنواره تورنتو نمایش داده شد، درباره زندگی روزانه پیرزنی با بازی دانوتا شافلارسکا است. "وقت مردن" در جشنواره فیلم لهستان برنده پنج جایزه از جمله فیلم برگزیده تماشاگران، فیلم برگزیده منتقدان و بهترین بازیگر زن شد. "شیاطین، شیاطین"، "کلاغها"، "هیچ چیز" و "من هستم" از دیگر آثار تحسینشده کزیرزاوسکا 51 ساله است.
"یلا" به کارگردانی کریستیان پتسولد فیلمساز 48 ساله آلمانی اولین بار در دنیا فوریه سال 2007 در جشنواره برلین نمایش داده شد و جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر را برای نینا هاس بازیگر اصلی فیلم به همراه داشت. هاس در این فیلم نقش زنی به نام یلا را بازی میکند که پس از حادثهای که ممکن بود به قیمت جان او تمام شود، شهر کوچک خود را به امید یک زندگی بهتر رها میکند، اما او اسیر حقایق گذشته خودش است.
پوستر فیلم "یلا"
از پتسولد به عنوان یکی از فیلمسازان اصلی مدرسه برلین یا جنبش فیلمسازان آلمان که فیلمهای مستقل بلندپروازانه میسازند، یاد میشود. عنوان فیلم "یلا" از یلا روتلاندر، بازیگر نقش آلیس در فیلم سال 1974 "آلیس در شهرها" به کارگردانی ویم وندرس گرفته شده است.
فیلمهای "شب" رسول صدرعاملی، "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر و "در میان ابرها" سیدروحالله حجازی نمایندههای سینمای ایران در بخش در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا هستند. در این بخش سه سیمرغ بلورین به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اهداء خواهد شد.
بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن امسال در تهران برگزار میشود.
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