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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۶

سینما آفریقا پرفروشترین سینمای ایران شد

سینما آفریقا وابسته به مجموعه ورزشی تفریحی شهید چمران از سوی شورای صنفی نمایش به عنوان پرفروشترین سینمای ایران در سال 86 انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور فرهنگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اعلام کرد شورای صنفی نمایش در جلسه اخیر خود سینما آفریقا را با فاصله زیاد از سینماهای قدس، استقلال و عصر جدید به عنوان پرفروشترین سینمای ایران در سال 86 معرفی کرد.

در این جلسه محمدرضا صابری، مدیر سینماهای مجموعه شهید چمران با کسب شش امتیاز به عنوان سخنگوی شورای صنفی نمایش برای مدت دو سال انتخاب شد. جلسه شورای صنفی نمایش با حضور چهار نماینده از سینماداران، چهار نماینده از تهیه و پخش‌کنندگان و یک نماینده از کانون کارگردانان برگزار شد.

کد مطلب 628178

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