کارآفرینی دولتی به شکست منتهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امید رجبی، عصر امروز در همایش نقش مراکز رشد در توسعه پایدار و کار آفرینی اظهار داشت: چارچوبهای قوانین دولتی موجب کاهش خلاقیت کارآفرین می شود.

وی خاطرنشان کرد: تولید انبوه به تنهایی برای توسعه کشور کافی نیست بلکه باید تکنولوژی آن نیز به روز شود.

رجبی پیشرفت فناوری را موجب ایجاد فرصت کار آفرینی دانست و یادآور شد: مشکلات، تغییرات، رقابت و اختراع از منابع مهم ایجاد فرصت است.

وی همچنین در خصوص مخاطره پذیری کار آفرینان بیان داشت: پذیرش مخاطره از ویژگیهای کارآفرین و ریسک پذیری جزء جدانشدنی از کار آفرینی است.

رجبی ادامه داد: ایجاد مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصاد است که به منظور حمایت از کار آفرین تاسیس می شود.

وی عنوان کرد: مرکز رشد با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی زمینه رشد شرکتهای کار آفرینان را فراهم می کند.

وی افزود: کار آفرینی به طور حتم منجر به در آمد مادی نمی شود بلکه برخی کارآفرینان در حوزه کاری، اجتماعی و یا دینی وارد می شوند و حاصل فعالیت آنها تغییر و نگرش باورهای اجتماعی است.

در این همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بازدید کنندگان از نمایشگاه صنایع پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و صنایع وابسته حضور داشتند.