تلاش اتحادیه اروپا برای رفع اختلافات درباره عضویت صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی از بروکسل اعلام کرد که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دنبال راهی خواهند بود تا با استفاده از آن بتوانند بر اختلافاتی که در ارتباط با عضویت صربستان در این اتحادیه وجود دارد، غلبه کنند.

به گزارش این خبرگزاری، حضور برخی متهمین به جنایات جنگی در این کشور سبب شده است تا در اتحادیه اروپا اختلافاتی در خصوص حضور این کشور در جمع اعضای اتحادیه بروز کند.

بسیاری از کشورهای اروپایی خواهان آن هستند تا در این رابطه فوراً به نتیجه برسند که پس از اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و حمایت آمریکا از آن بیم آن می رود که در این کشور احساسات ضد آمریکایی افزایش یابد.

هلند و بلژیک که از مخالفین عضویت صربستان در اتحادیه هستند تاکید دارند که دولت این کشور اقدامات کافی برای تحویل جنایتکاران جنگی همچون رادکو میلادیچ و رادوان کارادزیچ به دادگاه جنایات جنگی لاهه صورت نداده است، دو جنایتکاری که از زمان جنگ بوسنی از اوایل دهه 1990 تحت تعقیب هستند.

موافقین حضور این کشور در اتحادیه اروپا نیز بر این باورند که امضای پذیرش این کشور در اروپا تا پیش از انتخابات 3 فوریه در این کشور می تواند موضع کاندیداهای غرب گرا را در آن تحکیم بخشد.