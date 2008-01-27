مصر درصدد بستن مرز با غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغیط در بیانیه خود بعد از مذاکره با سلام فیاض نخست وزیر انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در قاهره گفت: مصر اجازه نمی دهد که ملت فلسطین گرسنگی بکشد و فلسطینی ها را یاری خواهد کرد تا حل و فصل عادلانه مسئله آنها ممکن شود.

وی افزود: مصر درعین حال همه تدابیر لازم برای کنترل مرزهای خود با نوار غزه را در سریعترین زمان ممکن اتخاذ خواهد کرد.



سخنگوی رسمی وزارت امورخارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد که ابوالغیط و فیاض پیشنهاد تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر آمادگی برای تحویل گرفتن مسئولیت های همه گذرگاههای نوار غزه را بررسی کردند.



ابوالغیط دیروز اعلام کرد که مصر به طور جداگانه از مسئولان تشکیلات خودگردان و جنبش حماس برای بحث و گفتگو درباره مسئله کنترل مرزها دعوت خواهد کرد.