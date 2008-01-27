حتی با داور اصفهانی هم از تیم سپاهان بردیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز مظلومی، عصر امروز پس از برد مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران افزود: من در مورد داوری فقط یک گله از رئیس کمیته داوران مبنی بر استفاده از داور اصفهانی دارم که باعث سو تفاهم شد.

وی تصریح کرد: ما برای برد آمده بودیم و به هدف خود رسیدیم و من هیچ وقت دنبال تساوی نیستم فرقی هم نمی کند که تیم مقابل سپاهان باشد یا تیم دیگری زیرا ما با برنامه ریزی خوب به هدفمان می رسیم.

مظلومی در خصوص این بازی بیان داشت: اگر دقت می کردیم گل بیشتری هم می زدیم. ما از ابتدای نیم فصل با سه تیم صدر جدول بازی داشتیم که دو گام اول را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و برای برد به مصاف پرسپولیس می رویم.

سرمربی تیم ابومسلم یادآور شد: سپاهان دو تیم کامل دارد و برای جایگزینی مهره های اصلی خود مشکلی ندارد و می تواند با اتکا به کادر فنی خود این جایگزینی را به نحو احسن انجام دهد، پس کمبود مهره های اصلی مشکل این تیم نیست.

وی شرایط ابومسلم با تشریح وضیعت تیم خود یادآور شد: شرایط سختی را می گذارنیم و اطراف تیم حاشیه وجود دارد که من در صددم تا اجازه ورود این حاشیه ها را به تیم ندهم و سردار بنی اسد نیز در جهت رفع مشکلات مالی همت گمارده اند و امید می رود این مشکلات به زودی رفع شود.