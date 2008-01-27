آمریکا در اهدافش از صدور قطعنامه سوم دچار اشتباه محاسباتی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جرج بوستین سفیر جدید جمهوری مجارستان در تهران امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در این دیدار با اشاره به جایگاه مثبت مجارستان در افکار عمومی ایران، آن را زمینه مناسبی برای گسترش مناسبات فیمابین توصیف و اظهار امیدواری کرد که با فعالیت های مستمر و موثر سفیر این کشور گام های خوبی در جهت گسترش روابط دو جانبه در عرصه های گوناگون برداشته شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همکاری های نزدیکتر پارلمانی در سطوح مختلف را در بستر سازی برای توسعه و تعمیق مناسبات فیمابین بسیار مهم ارزیابی کرد.

بروجردی در ادامه با اشاره به پیشرفت های قابل توجه جمهوری اسلامی ایران در همکاری نزدیک با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و رفع بسیاری از ابهامات گزارش های مثبت دبیر کل آژانس در این زمینه اظهار امیدواری کرد که زمینه برای عادی شدن پرونده و بازگشت آن از شورای امنیت به آژانس فراهم گردد.

وی صدور قطعنامه های قبلی شورای امنیت با توجه به تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس را اقدامی غیر منطقی، غیر قانونی ، سیاسی و تحت فشار آمریکا دانست و تصریح کرد: اگر آمریکا فکر می کند با صدور قطعنامه سوم می تواند در انتخابات مجلس ایران تاثیر بگذارد حتما بداند دچار اشتباه محاسباتی شده چرا که مردم ایران با هوشمندی این ترفندها را به خوبی تشخیص می دهند.

در ادامه این دیدار جرج بوستین سفیر جدید جمهوری مجارستان در ایران نیز روابط دو کشور را ریشه دار و عمیق توصیف کرد و دیدارهای مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور را گواه روشنی بر صدق این مدعا دانست.

سفیر جدید مجارستان در ادامه با اشاره به نقش پارلمان های دو کشور توسعه مناسبات اظهار امیدواری کرد که با انجام سفر رئیس کمیسیون هیئت خارجی مجلس این کشور به ایران طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف مربوط به روابط دو جانبه، موضوعات منطقه ای و بین المللی زمینه را برای همکاری های نزدیک تر در عرصه های گوناگون فراهم کنند.

جرج بوستین در بخش دیگری از سخنانش با قابل درک دانستن خواست همه کشورهای جهان برای استفاده از انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز و ابراز خرسندی از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای اظهار امیدواری کرد که با انجام شفاف سازی بیشتر زمینه برای حل و فصل کامل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک مهیا گردد.