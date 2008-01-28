جعفر پهلوان تهیهکننده فیلم تلویزیونی "تاوان" به خبرنگار مهر گفت: "گروه تولید این فیلم تلویزیونی در شمال تصویربرداری فیلم را دنبال میکنند. البته به دلیل شرایط جوی این کار به تعویق افتاد، اما با برنامهریزیهای صورت گرفته تا هشت روز دیگر کار گروه در شمال به پایان میرسد."
وی در ادامه افزود: "البته پس از بازگشت گروه از شمال کار تصویربرداری فیلم به مدت سه روز در تهران ادامه دارد. تدوین "تاوان" همزمان توسط مهران قدکچیان در استودیو توکا فیلم انجام میشود. بهناز جعفری، کاظم بلوچی، تورج فرامرزی، شهره سلطانی، زهرا داودنژاد و بهرام ابراهیمی از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند."
"تاوان" با موضوع جنگل و جنگلبانی داستان دو خانواده را به تصویر میکشد که دچار مشکلات روزمره شدهاند. فیلمنامه را منوچهر هادی نوشته و تهیهکنندگی آن نیز بر عهده پهلوان و هادی است. غفاری تاکنون چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده که از میان آنها میتوان به "عبور ممنوع" اشاره کرد.
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