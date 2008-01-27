لغزندگی زمین و حادثه های بازی باعث باخت ما شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کریم قنبری، عصر امروز پس از باخت مقابل ابومسلم خراسان در جمع خبرنگاران افزود: من روز گذشته در خصوص زمین یخ زده ورزشگاه ثامن هشدار دادم، اما با توجه به وضعیت پیش آمده بازی ایده آلی انجام دادیم.

وی عنوان کرد: پس از خوردن گل اول سوار بر بازی بودیم تا گل را زدیم و بعد از اخراج بازیکن ابومسلم در صدد گل پیروزی بر آمدیم که روی ضد حمله گل را دریافت کردیم که این جزء اتفاقات فوتبال است.

قنبری در خصوص بحران در تیم سپاهان خاطرنشان کرد: دست سپاهان خالی نمی شود چون تشکیلات و تیم زیربنایی قوی دارد و با توجه به این موضوع دیدید که حدود شش بازیکن اصلی خود را نداشتیم اما نقصی به وجود نیامد.

ابومسلم با دو گل سید محمد حسینی در دقیقه 15 و محمد منصوری در دقیقه 86 در مقابل تک گل حسین پاپی بازیکن تیم سپاهان به برتری دست یافت.

همچنین در دقیقه 75 بازی، علی حقدوست بازیکن تیم ابومسلم از زمین اخراج شد.

تیم ابومسلم درهفته بیستم لیگ برتر در تهران به دیدار پرسپولیس خواهد رفت.