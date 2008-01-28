سقف بازار وکیل شیراز با خطر ریزش مواجه است

مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود : بازار وکیل و مجموعه پیوسته به آن در حال حاضرعلاوه بر مسئله خطر ریزش سقف با مشکلاتی نظیر مسائل فنی، کف فرش ها، امور خدماتی نظیر برق، تلفن و... مواجه است.

وی تاکید کرد : ممکن است در گذشته خدماتی نیز به این بازار ارائه شده باشد اما باید هر چه سریعتر با سرمایه گذاری در این بخش نسبت به مرمت و بازسازی بازار اقدام کرد.

این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه شهرداری منطقه و سازمان میراث فرهنگی در امرمرمت و بازسازی مسئول هستند گفت : بازار وکیل و بازارهای همجوار یک مجموعه میراثی را تشکیل می دهند که سازمان میراث فرهگنی فارس نیزمی تواند در راستای مرمت آن از اعتبارات ملی استفاده کند.

خانی خاطرنشان کرد: تا کنون برای مرمت و ارائه خدمات به بازار وکیل با شهرداری منطقه نیز وارد مذاکره شده ایم و در آینده نیز بحث مرمت را پیگیری خواهیم کرد.